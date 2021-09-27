Fred exalta marca conquistada e comemora vitória do Fluminense: 'Agora é manter essa sequência'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

No último domingo, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou uma vitória importante para a luta da equipe por uma vaga na Libertadores. Em vídeo divulgado pela FluTV, o ídolo Fred, que se tornou o segundo maior artilheiro do Brasileirão, falou sobre a marca atingida e sobre a importância do resultado conquistado pela equipe.

+ Fred, do Fluminense, se isola como segundo maior artilheiro da história do Brasileirão- Marca importante pra mim, estou feliz pelo feito, porém mais feliz ainda pela vitória. Precisávamos consolidar nossa briga pela Libertadores e agora é manter essa sequência: sem perder e sempre somando pontos. É um motivo de orgulho muito grande pra mim, quero agradecer a Deus, a minha família, a todos meus companheiros e a torcida. Sou muito grato a todos vocês - comentou Fred.

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