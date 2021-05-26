Fred exalta 'grande e merecida' vitória contra o River e personalidade do Fluminense: 'Nada nos abala'

Se Fred não decide balançando a rede, ele aparece dando assistências. Foi assim na vitória do Fluminense por 3 a 1 contra o River Plate (ARG), nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O camisa 9 foi responsável pelos passes para Caio Paulista e Nene ainda no primeiro tempo que deram a vantagem ao Tricolor. Após o jogo, o atacante ressaltou que seu trabalho é ajudar a equipe e exaltou o grupo pelo resultado conquistado fora de casa. O Flu termina como líder do Grupo D, com 11 pontos.

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- Lógico que eu tenho a função de fazer gols, mas tento ajudar com passe, movimentação, na marcação. Foi um jogo de muita intensidade, demos tudo desde o início. Conseguimos pressionar o River, os envolvemos com tabelas, contra-ataques, posse de bola. Não adiantava nada dar os passes se o Caio não fosse feliz na finalização e o Nene. É uma grande e merecida vitória. Viemos para vencer, era o único resultado para não dependermos dos outros. Parabenizo todo mundo - disse o capitão.

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Depois de duas derrotas seguidas, diante do Junior Barranquilla (COL) em casa e na final do Campeonato Carioca para o Flamengo, o Flu fez um primeiro tempo quase perfeito e matou o jogo na segunda etapa, apesar de ter sofrido um gol. Fred falou sobre o que deu certo nesta noite e voltou a exaltar a classificação também do River.