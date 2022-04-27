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futebol

Fred evita responder sobre vaias da torcida do Fluminense para Abel e lamenta pênalti perdido em empate

Atacante teve a chance de marcar o gol da vitória no último minuto, mas Mele defendeu sua penalidade...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 00:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 00:00
Após o empate sem gols entre Fluminense e Unión Santa Fé, pela Sul-americana, o atacante Fred falou sobre a partida e lamentou o pênalti perdido no último minuto, que foi defendido pelo goleiro Mele, além do resultado que foi ruim para a equipe tricolor, em entrevista à "Conmebol TV'':- Um gosto amargo. Um resultado péssimo para nós. Tive o momento mais importante da partida para decidir e acabei falhando. Só quero pedir perdão à torcida e aos companheiros, mas não vamos nos abalar. Continuaremos lutando e vida que segue - disse Fred.
+Veja a tabela da Sul-Americana
O camisa 9 do Fluminense também foi perguntado sobre as vaias a Abel Braga, mas optou por não responder.
Crédito: Flredlamentouempateepênaltiperdido(FOTO:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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