Fred evita responder sobre vaias da torcida do Fluminense para Abel e lamenta pênalti perdido em empate

Após o empate sem gols entre Fluminense e Unión Santa Fé, pela Sul-americana, o atacante Fred falou sobre a partida e lamentou o pênalti perdido no último minuto, que foi defendido pelo goleiro Mele, além do resultado que foi ruim para a equipe tricolor, em entrevista à "Conmebol TV'':- Um gosto amargo. Um resultado péssimo para nós. Tive o momento mais importante da partida para decidir e acabei falhando. Só quero pedir perdão à torcida e aos companheiros, mas não vamos nos abalar. Continuaremos lutando e vida que segue - disse Fred.