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futebol

Fred entra no top 20 dos maiores artilheiros da Libertadores

Atacante do Fluminense balançou as redes contra o Cerro Porteño...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 09:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 09:45
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Principal artilheiro do Fluminense na história da Libertadores, com 13 gols, Fred agora é também um dos 20 maiores da competição em todos os tempos. Nesta terça-feira, no Maracanã, ao marcar o gol único na vitória do Tricolor sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, o centroavante chegou à marca de 23 bolas na rede em 40 partidas, somando suas passagens por Cruzeiro e Atlético Mineiro.
Fred ocupa neste momento a 19ª colocação no ranking histórico, empatado com o argentino Martín Palermo, ex-Boca Juniors, o chileno Paredes, ex-Colo-Colo, o uruguaio Carlos Aguilera, ex-Peñarol, e os colombianos Aristizábal - com passagem marcante pelo futebol brasileiro - e Borja, que está perto de trocar o Palmeiras pelo Grêmio.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - Alberto Spencer - equatoriano - 54 gols2º - Fernando Morena - uruguaio - 37 gols3º - Pedro Rocha - uruguaio - 36 gols4º - Daniel Ónega - argentino - 31 gols5º - Julio Morales - uruguaio - 30 gols6º - Luizão - brasileiro - 29 golsAnthony de Ávila - colombiano - 29 golsJuan Sarnari - argentino - 29 gols9° - Artime - argentino - 28 gols10º - Pratto - argentino - 27 golsBeto Acosta - argentino - 27 golsOswaldo Ramirez - peruano - 27 gols13º - Tevez - argentino - 2614º - Riquelme - argentino - 25Palhinha - brasileiro - 25Juan Sánchez - boliviano - 2517º - Salinas - boliviano - 24Hernan López - uruguaio - 2419º - Fred - brasileiro - 23Borja - colombiano - 23Aristizábal - colombiano - 23Palermo - argentino - 23Paredes - chileno - 23Aguilera - uruguaio - 23

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