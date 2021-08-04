Fred entra no top 20 dos maiores artilheiros da Libertadores

Principal artilheiro do Fluminense na história da Libertadores, com 13 gols, Fred agora é também um dos 20 maiores da competição em todos os tempos. Nesta terça-feira, no Maracanã, ao marcar o gol único na vitória do Tricolor sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, o centroavante chegou à marca de 23 bolas na rede em 40 partidas, somando suas passagens por Cruzeiro e Atlético Mineiro.