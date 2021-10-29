Fred e Nino treinam com o grupo no Fluminense, e atacante deve voltar; Biel segue fora

O Fluminense deverá ter uma novidade no ataque na partida contra o Ceará, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem John Kennedy, suspenso, Fred pode ficar à disposição do técnico Marcão após se recuperar de uma fissura no dedinho do pé esquerdo. Além dele, Raúl Bobadilla treinou com o grupo após passar uma semana na Argentina em razão do nascimento da filha. Outra expectativa é com relação a Nino. O zagueiro ficou fora nas últimas duas rodadas depois de sofrer um choque no olho esquerdo contra o Athletico-PR. Ele já está com o local menos inchado, como mostra a imagem abaixo, e treinou ao longo da semana, mas o clube adota cautela para evitar novos choques. David Braz tem sido o escolhido como titular.