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Fred e Nino treinam com o grupo no Fluminense, e atacante deve voltar; Biel segue fora

Marcão também terá o retorno de Bobadilla para o confronto com o Ceará no Castelão; zagueiro ainda é dúvida...
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Publicado em 

29 out 2021 às 15:39

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 15:39

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense deverá ter uma novidade no ataque na partida contra o Ceará, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem John Kennedy, suspenso, Fred pode ficar à disposição do técnico Marcão após se recuperar de uma fissura no dedinho do pé esquerdo. Além dele, Raúl Bobadilla treinou com o grupo após passar uma semana na Argentina em razão do nascimento da filha. Outra expectativa é com relação a Nino. O zagueiro ficou fora nas últimas duas rodadas depois de sofrer um choque no olho esquerdo contra o Athletico-PR. Ele já está com o local menos inchado, como mostra a imagem abaixo, e treinou ao longo da semana, mas o clube adota cautela para evitar novos choques. David Braz tem sido o escolhido como titular.
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