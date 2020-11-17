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Fred e Cruzeiro tentam novo acordo judicial em briga que se arrasta desde fevereiro deste ano

O jogador cobra  R$ 78 milhões do Cruzeiro e outra audiência está marcada para quinta-feira, 19 de novembro, de forma virtual
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LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 21:36

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 21:36

Crédito: Fred e Cruzeiro tem disputa judicial e buscam um acordo após a saída do jogador do clube-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Em disputa na Justiça do Trabalho Cruzeiro e o atacante Fred, atualmente no Fluminense, tiveram mais uma audiência para tentar uma conciliação, porém, outra vez sem sucesso. As duas partes terão mais uma chance na quinta-feira, 19 de novembro em encontro virtual. Fred acionou o Cruzeiro em fevereiro, quando o atacante cobrando uma dívida de R$ 78 milhões e solicitando a rescisão do contrato de forma indireta para poder acertar com outra equipe. A rescisão foi deferida, com o centroavante acertando com o Flu pouco tempo depois do começo do processo judicial. Na ação, Fred cobra atrasos salariais, R$ 50 milhões de multa pela quebra contratual que, para a defesa do jogador, aconteceu pela falta de pontualidade do clube no pagamento dos vencimentos dos atletas. O valor total pode superar os R$ 78 milhões. O Cruzeiro reagiu e tentou derrubar a liminar de Fred para se livrar da cláusula compensatória de R$ 50 milhões. Os R$ 78 milhões são a soma das cobranças do jogador com o que ele teria direito a receber nas rescisão, mais a cláusula compensatória prevista no seu contrato com a Raposa. Ainda há outra ação em que Fred pleiteia R$ 2,49 milhões em direitos de imagem do Cruzeiro, que foi decidida, em primeira instância, a favor do atacante, no valor de R$ 3.354.726,07, incluídos juros, correções e multas por atraso. O clube celeste pode recorrer ainda desta condenação.

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