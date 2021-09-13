Fred e André recebem o terceiro cartão amarelo e desfalcam o Fluminense no Brasileirão

O Fluminense conquistou uma importante vitória ao bater o São Paulo por 2 a 1, no Maracanã, mas terá dois desfalques de peso na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Cuiabá, na segunda-feira, às 20h, fora de casa, o Tricolor não poderá contar com o volante André e o atacante Fred. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e ficam fora.
O jovem meio-campista conquistou a posição como titular contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), na Libertadores, e vem se destacando. Para o setor, o técnico Marcão tem Nonato, titular neste domingo na vaga de Martinelli, além de Wellington e Wallace, da base, novidade entre os relacionados.
Já Fred deve dar a posição a Raúl Bobadilla. Na última rodada, contra a Chapecoense, o atacante foi poupado e o paraguaio foi o escolhido como substituto.
Agora, o Fluminense volta as atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h, a equipe enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, depois de perder por 2 a 1 no Maracanã. No Brasileiro, os cariocas enfrentam o Cuiabá na segunda-feira.