Fred, do Fluminense, se isola como segundo maior artilheiro da história do Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Acostumado a bater marcas desde o retorno ao Fluminense no ano passado, o atacante Fred conquistou mais um número importante. Neste domingo, ao abrir o placar para o Fluminense contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, o atacante ultrapassou Romário e se isolou como segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro.

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O camisa 9 fica atrás apenas de Roberto Dinamite, que lidera com 190. Aos 37 anos, esse foi o 195º gol de Fred com a camisa do Fluminense em 352 jogos, o 18º na temporada. Ele é o artilheiro da equipe.

Esse é só mais um recorde conquistado por Fred desde que voltou ao Fluminense. Na eliminação da equipe na Libertadores, ele se tornou o jogador que mais defendeu o Flu na competição, se igualando a Thiago Neves com 28 jogos, além do segundo maior artilheiro brasileiro na história do torneio ao lado de Palhinha, com 24 gols.

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