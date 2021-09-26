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Fred, do Fluminense, se isola como segundo maior artilheiro da história do Brasileirão

Camisa 9 ultrapassou Romário ao abrir o placar para o Tricolor contra o Red Bull Bragantino; Dinamite lidera com 190...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 16:54
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Acostumado a bater marcas desde o retorno ao Fluminense no ano passado, o atacante Fred conquistou mais um número importante. Neste domingo, ao abrir o placar para o Fluminense contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, o atacante ultrapassou Romário e se isolou como segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro.
+ Onde joga, idade e até quando: veja quais são os tempos de contrato do elenco do Fluminense
O camisa 9 fica atrás apenas de Roberto Dinamite, que lidera com 190. Aos 37 anos, esse foi o 195º gol de Fred com a camisa do Fluminense em 352 jogos, o 18º na temporada. Ele é o artilheiro da equipe.
Esse é só mais um recorde conquistado por Fred desde que voltou ao Fluminense. Na eliminação da equipe na Libertadores, ele se tornou o jogador que mais defendeu o Flu na competição, se igualando a Thiago Neves com 28 jogos, além do segundo maior artilheiro brasileiro na história do torneio ao lado de Palhinha, com 24 gols.
Veja a tabela do Brasileirão
Além disso, na Copa do Brasil o atacante também se tornou o maior artilheiro da história da competição, se igualando a Romário com 36 gols. O Flu acabou eliminado pelo Atlético-MG.

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