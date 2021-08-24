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Fred, do Fluminense, se iguala a Romário como segundo maior artilheiro da história do Brasileirão

Atacante abriu o placar para o Flu de pênalti, marcando seu 16º gol na atual temporada e o segundo na competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 21:09

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 21:09

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Fred não para de superar marcas desde que voltou ao Fluminense. E, nesta segunda-feira, o centroavante se igualou a Romário como o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 154 gols. O camisa 9 abriu o placar para o Tricolor contra o Atlético-MG, em São Januário, pela 17ª rodada da competição.
+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a lista
O líder do ranking é Roberto Dinamite, com 190 gols marcados. Fred já era o artilheiro da era dos pontos corridos (desde 2003). Na semana passada, o atacante já havia se tornado o jogador que mais defendeu o Flu na Libertadores, se igualando a Thiago Neves com 28 jogos, além do segundo maior artilheiro brasileiro na história do torneio ao lado de Palhinha, com 24 gols.
Veja a tabela do Brasileirão
​Desde que voltou ao Fluminense em maio de 2020, Fred marcou 21 gols, sendo 16 só nesta temporada. No total com a camisa tricolor são 193 bolas na rede, o que o tornou o segundo maior artilheiro da história do clube atrás de Valdo, com 319. O centroavante também está a um gol de igualar Romário como o maior goleador da Copa do Brasil (36 a 35).

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