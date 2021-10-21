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Fred, do Fluminense, é denunciado por agressão no STJD e pode pegar até 12 jogos de suspensão

Atacante se envolveu em lance com Ronald na vitória do Fortaleza sobre o Flu no Maracanã, mas não chegou a ser expulso...

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 13:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 13:48
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará o atacante Fred, do Fluminense, por agressão física e ato desleal ou hostil em lance com Ronald, jogador do Fortaleza. O processo está na pauta do próximo dia 29 de outubro, sexta-feira, e o camisa 9 pode pegar até 12 jogos de suspensão. Relembre o lance no player acima.
Veja a tabela do Brasileirão
​O lance aconteceu no último dia 7, quando o Fortaleza venceu o Fluminense no Maracanã por 2 a 0. Em comunicado, o STJD explica que "ao tomar o lençol do adversário, Fred desfere um golpe no pescoço de Ronald e, com o adversário caído no chão, puxa com força excessiva a camisa do atleta do Fortaleza".
Em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro com 36 pontos, o Fluminense sonha com uma vaga na próxima Libertadores. No sábado, o Tricolor faz o último clássico do ano diante do Flamengo, às 19h, no Maracanã.

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