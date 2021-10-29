Fred, do Fluminense, é absolvido por unanimidade no STJD após lance com Ronald, do Fortaleza

O atacante Fred, do Fluminense, foi julgado e absolvido por unanimidade pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em sessão realizada nesta sexta-feira. A denúncia se deu por conta do lance com Ronald, do Fortaleza, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no dia 6 de outubro. Relembre no player acima.

Fred foi denunciado por agressão física, prevista no artigo 254-A do CBJD e prevê suspensão de quatro a 12 partidas, além de ato desleal ou hostil, descrito no artigo 250 do CBJD com pena de uma a três partidas de suspensão. Ao levar um lençol do adversário, o camisa 9 desferiu um golpe no pescoço de Ronald, que, caído no chão, ainda foi puxado.

Rafael Pestana, advogado do Flu, afirmou que a denúncia sequer deveria ter sido recebida pois não se caracterizava como fato grave que tenha escapado da arbitragem e notório equívoco, argumentando que o atacante recebeu cartão amarelo, o bandeirinha estava do lado da jogada e havia árbitro de vídeo.

O auditor Vanderson Maçullo, relator do processo, concordou que não havia razão para revisar o lance. "O árbitro estava muito perto, o assistente também estava muito próximo e o var não chamou o árbitro. Pelo menos três árbitros examinaram e entenderam que não era caso para expulsão", afirmou.