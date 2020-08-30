Fred desencanta, Fluminense vence e acaba com invencibilidade do Vasco

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Em um jogo morno na maior parte do tempo, as emoções da vitória do Fluminense por 2 a 1 contra o Vasco ficaram para os primeiros e os últimos minutos. Com gol de Dodi logo no início, a partida ainda teve Fred voltando a marcar após mais de quatro anos e o primeiro de Talles Magno nesta temporada. O confronto, no Maracanã, neste sábado, foi válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o Flu chega aos mesmos 10 pontos do Vasco e fica em quarto lugar, ainda podendo cair dependendo dos resultados da rodada. O Tricolor encara o Atlético-GO na quarta-feira. Já o Cruz-Maltino segue em segundo na tabela de classificação. O time de Ramon Menezes terá o Santos como próximo adversário.

NEM DEU PARA RESPIRAR

Intenso desde o primeiro minuto, o Fluminense mal deixou o Vasco esquentar no jogo para sair na frente no placar. Logo aos dois minutos, Marcos Paulo fez boa jogada pela esquerda, contou com escorregão de Ricardo Graça, mas a zaga cortou e a bola sobrou para Egídio. O lateral ajeitou para Dodi acertar um belo chute da entrada da área, sem chances para Fernando Miguel. Ainda empolgado pelo bom início, o Tricolor ainda teve duas boas oportunidades em 10 minutos e controlou a narrativa.

TUDO MUDOU

A partir dos 15 minutos, o Vasco se organizou em campo e passou a aparecer bem mais no campo de ataque. Apesar de criar apenas uma boa chance, com Germán Cano, o Cruz-Maltino passou a rondar a área de Marcos Felipe. Apesar do equilíbrio e do jogo de encontrar espaços, o Fluminense aproveitou os erros do rival em duas oportunidades e poderia ter ampliado. Primeiro, em gol incrível perdido por Evanilson. Depois, em boa chegada de Michel Araújo, Calegari acabou se precipitando e chutando para fora.COM A POSSE

O que se viu na segunda etapa foi um Vasco mais tempo com a bola no pé e trocando passes, mas sem conseguir ser efetivo na frente. Com Talles Magno passando toda hora por Calegari, faltou mais qualidade no último passa para, de fato, levar perigo. Do outro lado, o Fluminense se mostrou confortável. Aproveitando alguns erros do rival, o Tricolor controlou as investidas e, eventualmente, chegou à frente, mas manteve o confronto mais morno.

VAI TE PEGAR

Mesmo as mudanças promovidas pelos dois treinadores quase não mudaram a dinâmica da partida no primeiro momento. As duas equipes passaram muito tempo se estudando e a partida só voltou a ficar dinâmica aos 35 minutos. Em contra-ataque leta, Wellington Silva tocou para Ganso, que ajeitou para Fred. O camisa 9 chutou forte da entrada da área e ampliou, voltando a marcar com a camisa do Flu depois de quatro anos e três meses. Cinco minutos depois, porém, foi a vez de Talles Magno, enfim, acertar após tabela de Bruno César e Benítez. Marcos Felipe espalmou e o jovem completou para o gol vazio, marcando pela primeira vez em 2020.

CENAS LAMENTÁVEIS

Com a partida pegando fogo nos minutos finais, as duas equipes ficaram mais ansiosas, especialmente o Vasco. Aos 47 minutos, Talles acabou expulso após empurrar Igor Julião por uma falta. O lateral também recebeu um cartão na jogada, assim como Wellington Silva minutos depois. Os dois, inclusive, estão suspensos na próxima rodada. Yuri também.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 2X1 VASCO

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Data: 29/08/2020, às 19hÁrbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Público/renda: Sem público

Gols: Dodi (2'/1ºT) (1-0), Fred (35'/2ºT) (2-0), Talles Magno (40'/2ºT) (2-1)Cartões amarelos: Yuri, Fred, Igor Julião, Wellington Silva (FLU), Fellipe Bastos (VAS)Cartões vermelhos: Talles Magno (VAS)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari (Igor Julião - 23'2ºT), Nino, Luccas Claro, Egídio; Yuri (Hudson - 23'2ºT), Dodi, Nenê (Ganso - 31'/2ºT); Michel Araújo, Evanilson (Fred - 31'/2ºT) e Marcos Paulo (Wellington Silva - 20'/2ºT). Técnico: Odair Hellmann.