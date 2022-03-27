Fred, David Duarte, Felipe Melo... Fluminense pode contar com retornos na semifinal do Carioca

Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Botafogo pela semifinal do Carioca, às 16h, no Maracanã. Para a decisão, Abel Braga não poderá contar com Luiz Henrique, que segue na fisioterapia após sofrer uma pancada no tornozelo. Por outro lado, há a possibilidade de retorno de alguns jogadores, como Fred, Felipe Melo e David Duarte. Nas laterais, Marlon segue à disposição, enquanto Samuel Xavier e Pineida fazem transição e são dúvidas para o confronto. Fora dos gramados desde a estreia da Libertadores, Fred vinha se recuperando de uma lesão na coxa. Desde o dia 11 de março, o centroavante está treinando com a equipe e recebendo acompanhamento do departamento médico, que optou por poupá-lo no jogo contra o Olimpia, pela Libertadores. No jogo de ida contra o Botafogo, ele também não atuou. O retorno do camisa 9 estava previsto para o final do mês e pode se concretizar na semifinal do Carioca. Na defesa, David Duarte também completou a transição e pode ser relacionado neste domingo. Ele sofreu uma lesão na vitória contra o Nova Iguaçu, pela Taça Guanabara, e desde então está afastado. Felipe Melo, que atua como zagueiro, também pode voltar. O jogador desfalcou a equipe no jogo de ida por conta de um edema na virilha, decorrente de uma pancada sofrida no jogo contra o Olimpia. No último sábado, ele foi fotografado realizando o treino junto ao elenco. Porém, pelo pouco tempo de preparação, pode continuar fora.