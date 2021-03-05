Fred critica arbitragem em derrota do Fluminense no Carioca: 'Está difícil'

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense saiu na bronca com a arbitragem na derrota por 2 a 1 contra o Resende, nesta quinta-feira, no Maracanã. Os dois lances polêmicos aconteceram ainda no primeiro tempo, com uma falta do goleiro Jefferson em Miguel dentro da área e um gol mal anulado por impedimento de Caio Vinícius. Nas redes sociais, o atacante Fred também criticou as decisões do árbitro Grazianni Maciel Rocha e elogiou Miguel. O meia acabou sendo substituído no fim do primeiro tempo após sentir mal estar.

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- Estamos aqui acompanhando nossa estreia, Miguelzinho voando, time bem. Sofreu um pênalti que não deram e deu o passe para o gol mal anulado. Nó vamos arrumar nossa vida, tá difícil - reclamou o atacante.

Os jogadores do Tricolor evitaram reclamar, apesar do reconhecimento dos erros. Envolvido no gol anulado, Caio disse que era impossível o lance ser irregular.

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- (Comemorar o gol) Foi uma sensação de alegria, emoção. Todo mundo falou que eu estava em condição legal, a zaga deles estava lá dentro do gol, não tinha possibilidade de estar impedido. Mas vamos manter essa pegada para no segundo tempo buscar a vitória - disse Caio Vinícius no intervalo.