Fred completa desafio, chega ao Fluminense e assina contrato até 2022

Crédito: Mailson Santana/FFC

Depois de completar os 600 km do desafio de bicicleta entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, o atacante Fred chegou às Laranjeiras, sede do Fluminense, na manhã desta sexta-feira. No estádio, o jogador encontrou o presidente Mário Bittencourt para assinatura do contrato e fez uma sessão de fotos.

- Estou muito, mas muito feliz de estar de volta. É a realização de um sonho! Ainda mais podendo ajudar tantas pessoas com essas doações. É um momento muito emocionante para mim. Passa realmente um filme na cabeça. Vivi muita coisa nesse lugar... Emociona lembrar das conversas, das experiências que tive aqui dentro. Agora é uma história que estou reescrevendo - disse Fred.

Toda renda arrecadada com o “Tour do Fred” será destinada cestas básicas para comunidades carentes e funcionários do Flu com menores salários. Os valores vieram de patrocinadores e doações do próprio Fred e de torcedores. Ao chegar às Laranjeiras, o atacante já encontrou os alimentos arrecadados e se emocionou.

- A volta do Fred tem um significado especial por ser um passo importante na reconstrução do clube. Ele é uma referência no ataque e um ídolo com grande identificação com nossa torcida. Um capítulo muito importante na história do Fluminense - afirmou Mário Bittencourt.Enfim nas Laranjeiras (Foto: Lucas Merçon e Mailson Santana/FFC)Os 600 km foram completados por Fred e Jefferson Souza, seu preparador físico particular, na trilha da Estrada Real, entre Congonhas/MG e Paraty/RJ na noite da última quinta-feira. Em seguida, pegaram a estrada de carro até Ipanema, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. O atacante pedalou de lá até às Laranjeiras logo ao amanhecer para completar a viagem.

O atacante fez questão de entrar no gramado, visitar o vestiário e a Sala de Troféus, antes de retornar para Belo Horizonte, onde fará os treinamentos virtuais, enquanto o elenco profissional seguir treinando de casa. A chegada foi feita de forma sigilosa para evitar que a torcida fosse ao local. Ele já havia seguido uma rota alternativa e pedido para que os tricolores não o esperassem no caminho justamente para evitar aglomerações em tempos de COVID-19.