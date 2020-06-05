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futebol

Fred completa desafio, chega ao Fluminense e assina contrato até 2022

Atacante foi às Laranjeiras na manhã desta sexta-feira e encontrou o presidente Mário Bittencourt; chegada foi sigilosa para evitar aglomerações na sede do clube...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 15:15

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 15:15

Crédito: Mailson Santana/FFC
Depois de completar os 600 km do desafio de bicicleta entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, o atacante Fred chegou às Laranjeiras, sede do Fluminense, na manhã desta sexta-feira. No estádio, o jogador encontrou o presidente Mário Bittencourt para assinatura do contrato e fez uma sessão de fotos.
- Estou muito, mas muito feliz de estar de volta. É a realização de um sonho! Ainda mais podendo ajudar tantas pessoas com essas doações. É um momento muito emocionante para mim. Passa realmente um filme na cabeça. Vivi muita coisa nesse lugar... Emociona lembrar das conversas, das experiências que tive aqui dentro. Agora é uma história que estou reescrevendo - disse Fred.
Toda renda arrecadada com o “Tour do Fred” será destinada cestas básicas para comunidades carentes e funcionários do Flu com menores salários. Os valores vieram de patrocinadores e doações do próprio Fred e de torcedores. Ao chegar às Laranjeiras, o atacante já encontrou os alimentos arrecadados e se emocionou.
- A volta do Fred tem um significado especial por ser um passo importante na reconstrução do clube. Ele é uma referência no ataque e um ídolo com grande identificação com nossa torcida. Um capítulo muito importante na história do Fluminense - afirmou Mário Bittencourt.Enfim nas Laranjeiras (Foto: Lucas Merçon e Mailson Santana/FFC)Os 600 km foram completados por Fred e Jefferson Souza, seu preparador físico particular, na trilha da Estrada Real, entre Congonhas/MG e Paraty/RJ na noite da última quinta-feira. Em seguida, pegaram a estrada de carro até Ipanema, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. O atacante pedalou de lá até às Laranjeiras logo ao amanhecer para completar a viagem.
O atacante fez questão de entrar no gramado, visitar o vestiário e a Sala de Troféus, antes de retornar para Belo Horizonte, onde fará os treinamentos virtuais, enquanto o elenco profissional seguir treinando de casa. A chegada foi feita de forma sigilosa para evitar que a torcida fosse ao local. Ele já havia seguido uma rota alternativa e pedido para que os tricolores não o esperassem no caminho justamente para evitar aglomerações em tempos de COVID-19.
O contrato de Fred é válido até o dia 21 de julho de 2022, aniversário de 120 anos do Fluminense.E MAIS:Ferj x Fluminense: entenda o racha e as consequências se o clube não jogar o CariocaCOLUNA DE VÍDEO: Os recordes que Fred ainda pode alcançar no TricolorEm desafio de bike até o Rio, Fred empurra Fusca enguiçado; assistaFred chega a São Paulo após superar lamaçal, neblina e fusca enguiçado E MAIS:

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