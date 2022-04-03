  • Fred comemora título do Fluminense a poucos meses da aposentadoria: 'É um ano especial para mim'
futebol

Fred comemora título do Fluminense a poucos meses da aposentadoria: 'É um ano especial para mim'

Fred, vale lembrar, tem contrato com o Fluminense até o dia 21 de julho deste ano; portanto, após esta data, o atacante e ídolo do Tricolor Carioca estará aposentado...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 22:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 22:12
Neste sábado, Fred conseguiu um feito inédito pelo Fluminense justamente no ano em que vai se aposentar. Com a vitória sobre o Flamengo no placar agregado das finais do Cariocão, o atacante conquistou, pela primeira vez, um título pelo Tricolor no Maracanã. Dessa forma, após a partida, o camisa 9 ressaltou que vive um ano especial - já está que irá pendura as chuteiras - e reforçou a importância do título do estadual para o Flu.> ATUAÇÕES: Cano marca gol e Ganso se destaca no título do Fluminense- É um ano especial para mim porque faltam poucos meses para acabar minha carreira. E, se tivesse como escolher o momento para esse fim, seria com um título. Sabemos da importância desse título para gente, da força do adversário e também pela necessidade. Faziam dez anos que a gente não ganhava. Estamos felizes com a nossa casa cheia, que é o Maracanã. A gente conseguiu dar esse título para a torcida, que merece.
Fred, vale lembrar, tem contrato com o Fluminense até o dia 21 de julho deste ano. Portanto, após esta data, o atacante e ídolo do Tricolor Carioca estará oficialmente aposentado.
Agora, o Fluminense - após festejar o título do Cariocão 2022 - vira a chave para a Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Oriente Petrolero, da Bolívia, na próxima quarta-feira, às 19h15, dentro de casa, pela primeira rodada da competição.
Crédito: Fred é um dos ídolos recentes da história do Flu (Foto: Lucas Merçon/Fluminense

