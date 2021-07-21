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Fred cita alegria e gratidão ao parabenizar o Fluminense: 'Obrigado por nos emocionar sempre'

Tricolor completa 119 anos nesta quarta-feira; camisa 9 voltou no ano passado para encerrar a carreira pelo clube em 2022...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 13:46
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred não se restringiu apenas às piadas no treino. Nesta quarta-feira, ele usou as redes sociais para dar os parabéns ao clube, que completa 119 anos. Segundo jogador com mais gols pelo tricolor, o camisa 9 citou a gratidão que tem e a felicidade em ter retornado em 2020.
+ Fluminense completa 119 anos com um dos maiores ídolos da história no elenco; relembre outras lendas
- 119 anos do nosso FLUZÃO! É impossível traduzir em palavras minha alegria ao vestir essa camisa e poder fazer parte dessa história gigante. Eu e minha família somos muito gratos por tudo o que vivemos diariamente aqui. Obrigado por nos emocionar sempre - escreveu o jogador.
Veja a tabela do Brasileirão
Contratado em 2009, Fred ficou no Fluminense até 2016, quando o clube passou a viver uma situação financeira complicada com a saída da Unimed. Após rescindir com o Cruzeiro, ele acertou o retorno às Laranjeiras no meio do ano passado e agora entra em seu último ano de contrato. O vínculo é válido até 21 de julho de 2022, data dos 120 anos do Tricolor, quando pretende se aposentar.

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