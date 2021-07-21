Fred cita alegria e gratidão ao parabenizar o Fluminense: 'Obrigado por nos emocionar sempre'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred não se restringiu apenas às piadas no treino. Nesta quarta-feira, ele usou as redes sociais para dar os parabéns ao clube, que completa 119 anos. Segundo jogador com mais gols pelo tricolor, o camisa 9 citou a gratidão que tem e a felicidade em ter retornado em 2020.

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- 119 anos do nosso FLUZÃO! É impossível traduzir em palavras minha alegria ao vestir essa camisa e poder fazer parte dessa história gigante. Eu e minha família somos muito gratos por tudo o que vivemos diariamente aqui. Obrigado por nos emocionar sempre - escreveu o jogador.

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