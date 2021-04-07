Fred brinca com Kayky após gol e o 'desafia' a assistir seus lances: 'Em três dias dá para ver tudo'

Crédito: Lucas Merçon/FFC

A goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Macaé contou com a ajuda das diferentes gerações que regem o Tricolor. Kayky, de apenas 17 anos, fez o primeiro dele como profissional. Fred, de 37, marcou o gol de número 399 na carreira. Nenê, aos 39, e Ganso, de 31, também deixaram suas marcas. Adepto das redes sociais, o camisa 9 brincou com o garoto de Xerém e fez um desafio.

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Em um comentário na postagem do Fluminense no Instagram, Fred fez a brincadeira dizendo que "faltam só 398 para encostar, craque". E deu a missão: "depois põe no Youtube aí, Juvena: Fred skills... três dias dá para ver tudo".