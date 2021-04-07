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Fred brinca com Kayky após gol e o 'desafia' a assistir seus lances: 'Em três dias dá para ver tudo'

Capitão também deixou o dele na goleada sobre o Macaé e chegou aos 399 gols na carreira; jovem marcou o primeiro como profissional...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 14:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 14:11
Crédito: Lucas Merçon/FFC
A goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Macaé contou com a ajuda das diferentes gerações que regem o Tricolor. Kayky, de apenas 17 anos, fez o primeiro dele como profissional. Fred, de 37, marcou o gol de número 399 na carreira. Nenê, aos 39, e Ganso, de 31, também deixaram suas marcas. Adepto das redes sociais, o camisa 9 brincou com o garoto de Xerém e fez um desafio.
> ATUAÇÕES: Kayky se destaca e Fred chega perto de marca histórica na goleada do Fluminense
Em um comentário na postagem do Fluminense no Instagram, Fred fez a brincadeira dizendo que "faltam só 398 para encostar, craque". E deu a missão: "depois põe no Youtube aí, Juvena: Fred skills... três dias dá para ver tudo".
Veja a tabela do Campeonato Carioca Kayky foi um dos grandes destaques da partida no Estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, na última terça-feira. Com a vitória, o Fluminense assume a quarta posição no Estadual, com 13 pontos. Na próxima rodada, domingo, encara o Nova Iguaçu, às 18h, no Maracanã. Depois, ainda tem Botafogo e Madureira para fechar a Taça Guanabara.

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