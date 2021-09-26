Fred bate recorde, Fluminense leva susto, mas vence o Red Bull Bragantino no Brasileirão

O Fluminense saiu na frente e desenhava um jogo tranquilo. Depois, levou sustos, mas acabou vencendo o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã. O confronto foi válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e teve gols Fred e Luiz Henrique para os mandantes, que chegam a 32 pontos e seguem na oitava posição, um atrás do Corinthians, que abre o G6. Helinho descontou para os visitantes, em quinto, com 33.
Na próxima rodada, o Flu vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, no domingo, às 18h15. Já o Bragantino entra em campo pelo Brasileirão no sábado, quando recebe o Corinthians, mas, antes disso decide a vaga na final da Sul-Americana contra o Libertad, fora de casa, na quinta-feira. A ida foi 2 a 0 para os brasileiros.
VAI TE PEGAR!
A primeira chegada da partida foi do Bragantino, mas foi o Fluminense quem jogou melhor na etapa inicial e abriu boa vantagem. Aos 11 minutos, Luiz Henrique recuperou a bola no campo de defesa e tocou para Nonato. O volante só rolou para o meio e achou Fred, que apenas empurrou para a rede e se tornou o segundo maior artilheiro da história do Brasileirão, com 155 gols.
TÁ VOANDO
Com a confiança elevada, o Flu continuou sendo melhor e chegando com perigo. Teve bola desviada, por cima do gol, rente à trave e defesa do goleiro Julio Cesar. Até que, aos 41 minutos, Luiz Henrique recebeu de Caio Paulista, limpou os zagueiros e soltou uma bomba no ângulo do Bragantino, ampliando a contagem para o Tricolor.ABERTO
O Fluminense recuou no segundo tempo e esperou o Red Bull Bragantino no seu campo. O resultado foi uma pressão dos visitantes, que assustaram até chegarem ao gol aos 16 minutos. Após boa troca de passes, Helinho recebeu na entrada da área e colocou no ângulo direito do goleiro Marcos Felipe para diminuir a vantagem dos mandantes.
NÃO VALEU
Na reta final da partida, o Fluminense até tentou se lançar mais ao ataque depois das substituições, apostando em Arias, Gabriel Teixeira e Bobadilla. No entanto, viu pouca coisa dar certo. No lance em que as coisas funcionaram, houve impedimento. Aos 33, Bobadilla recebeu na direita e cruzou rasteiro para Gabriel Teixeira marcar. No entanto, o VAR entrou em ação e depois de quatro minutos de análise anulou o gol.
VITÓRIA DO FLU
Os minutos finais foram de tentativas dos dois lados, mas de poucos acertos. O Red Bull Bragantino chegou a tentar ameaçar Marcos Felipe, mas não teve sucesso, enquanto o Fluminense finalizou algumas vezes, mas sem grande perigo. No fim, vitória do Tricolor carioca.
FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE 2X1 RED BULL BRAGANTINO
Data/Hora: 26/09/2021, às 16hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)
Gols: Fred (11'/1ºT) (1-0), Luiz Henrique (41'/1ºT) (2-0), Helinho (16'/2ºT) (2-1)Cartões amarelos: Nonato, Martinelli (FLU), Realpe, Gabriel Novaes (BGT)Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Nonato (David Braz - 44'/2ºT) e Yago Felipe (Martinelli - intervalo); Caio Paulista (Arias - 19'/2ºT), Luiz Henrique (Gabriel Teixeira - 27'/2ºT) e Fred (Bobadilla - 27'/2ºT). Técnico: Marcão.
RED BULL BRAGANTINO: Júlio Cesar, Weverton, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido (Guilherme - 27'/2ºT); Emi Martínez, Cristiano (Praxedes - 39'/2ºT), Vitinho (Weverson - intervalo) e Helinho (Alerrandro - 32'/2ºT); Gabriel Novaes (Hurtado - 28'/2ºT) e Pedrinho. Técnico: Maurício Barbieri.