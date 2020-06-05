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Fred aparece no BID e pode reestrear pelo Fluminense quando jogos voltarem

Contrato do jogador de 36 anos com o Tricolor é válido até o meio de 2022; rescisão com o Cruzeiro saiu na última segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 16:45

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 16:45

Crédito: Lucas Merçon e Mailson Santana/FFC
Fred chegou ao Rio de Janeiro, assinou contrato com o Fluminense e agora já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O novo contrato do jogador com o Tricolor saiu na plataforma no início da tarde desta sexta-feira. Portanto, quando a bola voltar a rolar, o atacante está apto a estrear com a camisa do Flu.
O contrato de Fred é válido até o dia 21 de julho de 2022, aniversário de 120 anos do Fluminense. Depois do desafio de 600 km de bicicleta de Belo Horizonte (MG) até o Rio de Janeiro (RJ), o camisa 9 retornará a Minas Gerais para seguir os treinamentos virtuais enquanto o restante do elenco seguir as atividades de casa.
A rescisão com o Cruzeiro saiu no BID na última segunda-feira e o Fluminense logo se movimentou para acertar os documentos do jogador. O fim do vínculo entre as partes foi através de uma liminar na Justiça em fevereiro. Apesar disso, Fred ainda busca receber valores atrasados que chegam a R$ 75 milhões. O processo está na 1ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte.E olha só quem já está registrado no BID. Tudo certo com o Fred. Agora é só esperar a bola voltar a rolar #lanceFLU pic.twitter.com/iX2Q5dXE19— Luiza Sá (@luizasabg) June 5, 2020 E MAIS:Fred completa desafio, chega ao Fluminense e assina contrato até 2022Ferj x Flu: entenda o racha e as consequências se o clube não jogarOs recordes que Fred ainda pode alcançar no TricolorVeja imagens da viagem de Fred de bicicleta até o FluminenseRelembre os momentos marcantes de Fred pelo Fluminense E MAIS:

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