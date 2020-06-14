Fred anuncia venda de uniformes de ciclismo usados na viagem até o Flu

A viagem do atacante Fred de bicicleta entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense continua rendendo frutos para a solidariedade. Depois da doação de mais de quatro mil cestas básicas para as comunidades locais, o jogador agora vai vender os uniformes de ciclismo usados por ele no trajeto. A renda será toda revertida para ajudar famílias que passam por dificuldades durante a pandemia do COVID-19. Ver essa foto no Instagram Fala, galera! Muita gente pediu pra colocarmos as camisas do Tour do Fred à venda e, como o pedido de vocês é sempre uma ordem, é com muita alegria que anuncio que a CAMISA OFICIAL TOUR DO FRED - EDIÇÃO LIMITADA já está à venda por apenas R$ 99,00! E o melhor: a cada camisa vendida, uma CESTA BÁSICA será doada para a nossa CAMPANHA SOLIDÁRIA. ? A VENDA SERÁ FEITA EXCLUSIVAMENTE NO SITE DA ERT UNIFORMES. Desconfie de qualquer outro local de venda. O link para compra está disponível na bio do meu perfil. Não se esqueça: a edição é limitada! Garanta já a sua e ajude uma família. #TourDoFred #CamisaOficialTourDoFred #EdiçãoLimitada @francismelobh @timefrancismelo @ert.uniformes Uma publicação compartilhada por Fred (@fredguedes9) em 13 de Jun, 2020 às 7:57 PDT Os modelos terão as cores branco, amarelo e grená, em homenagem ao Tricolor. O último modelo foi um pedido de Fred para lembrar a conquista do título Brasileiro de 2012. Cada uma das peças terá o preço de R$ 99,00,à venda no site "Ert Uniformes", uma das patrocinadores da aventura. Cada camisa vendida será convertida em cesta básica.