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Fred analisa vitória do Fluminense e comenta relação com a torcida: 'Nossa paz está nas vitórias'

Camisa 9, que apareceu em coletiva no lugar do técnico Abel Braga, também falou sobre sua aposentadoria, marcada para julho desta temporada...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 01:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 01:00
A noite foi marcada por emoções na estreia tricolor na Copa do Brasil. Nesta terça, o Fluminense venceu o Vila Nova de virada, por 3 a 2, em jogo válido pela terceira fase do torneio. Autor do gol que decidiu a vitória, Fred estufou a rede pela primeira vez na temporada e, com o feito, tornou-se o maior artilheiro isolado da história da competição. Contudo, mesmo atingindo a marca pessoal, o capitão não se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe e elogiou a postura do time adversário.
>>> Veja quem foram os destaques da vitória do Fluminense contra o Vila Nova - O Abel tem estratégia e passou para a gente. Nos primeiros minutos, acabamos sofrendo. Às vezes não sai do jeito que a gente quer, às vezes o adversário nos surpreende pela imposição. Eles vieram para jogar no contra-ataque, mas algumas vezes nos pressionaram. O Abel tá mesclando bastante, alternando situações de jogo, com dois ou três zagueiros, dois ou três atacantes… hoje jogamos com quatro atacantes. Estamos usando todas as estratégias para ganhar dentro e fora de casa, mas não dá para ganhar de qualquer jeito hoje. O futebol está muito difícil. Mas prefiro enaltecer o nosso segundo tempo porque foi uma virada muito boa - disse. Fred também comentou as vaias que o time recebeu durante os 90 minutos e reforçou que o elenco não está em um lado oposto aos torcedores. O camisa 9 relatou que chegou a conversar com um tricolor que estava exaltado, mas destacou o apoio da torcida no segundo tempo.
- A gente tem noção de que a nossa torcida é exigente e está no direito dela. Eles são o coração do clube e a gente nunca vai para a rota de colisão com eles. Eu já cometi o erro de me desgastar e posso falar por experiência própria que não vale a pena. A nossa torcida é inteligente, e fica um aprendizado para os time e todos que foram ao estádio hoje. Primeiro é que se entrarmos da forma como fizemos no primeiro tempo, mesmo com a superioridade, a gente pode estar chamando a torcida contra a gente. Aprendemos isso, e temos que entrar mais fortes. O outro é que se a torcida tiver do nosso lado até o fim, a gente pode virar jogos como esse, na superação. Ouvi a torcida gritando o segundo tempo até o final. Sempre tentamos jogar da melhor forma, hoje tivemos dois machucados e ficamos com um a menos… Muito difícil. Viemos de uma vitória contra o Cuiabá, e sabemos que no Brasileiro é importante somar, então em seis dias foi Sul-Americana na Colômbia, depois em Cuiabá e dois dias e meio depois aqui. O que tentamos fazer é não entrar no automático porque tem vezes que só descansamos, não treinamos, entre um jogo e outro. A gente tem que se conscientizar e o que passamos serve de aprendizado. Iremos nos dedicar para deixar a torcida o mais feliz possível.A poucos meses da aposentadoria, marcada para julho, Fred revelou que não será um passo fácil. Ainda assim, o ídolo afastou a ideia de continuar jogando e ressaltou que deseja passar mais tempo com a família, mas disse que nunca deixará de ter o espírito competitivo.
- Acho que sempre vou querer estar jogando e sofrer com o fim da minha carreira, ainda mais com essa relação que tenho com a torcida e o clube. Mas estou desfrutando os momentos de concentração, de treino, de vestiário e jogos… O momento que mais me estresso é nos jogos porque a nossa paz está nas vitórias. Mas estou convicto da minha parada como atleta e minha prioridade vai ser minha família. Saí de casa para jogar bola com 9 anos, então estou calejado e feliz, ainda mais com esse gol. Espero deixar o nosso time em uma situação boa para ganhar mais títulos neste ano. Mesmo desfrutando, não perdi a minha vontade de marcar gols, que é sempre importante para o centroavante. Isso está em mim, de competir e brigar pela vitória. Quando me aposentar, acho que vai ser isso com a bicicleta e outras coisas, porque o que nos dá alegria são as vitórias - finalizou.
Crédito: FredseisolounaartilhariadaCopadoBrasilcom37gols(Foto:MailsonSantana/Fluminense

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