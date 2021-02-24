Fred admite aposentadoria em 2022 e pede: 'Quero vários John Kennedy, Samuel, porque vou parar logo ali'

O torcedor do Fluminense ficou feliz quando Fred voltou ao clube para sua segunda passagem. No entanto, o tempo de assistir o ídolo jogar está chegando ao fim. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o centroavante já começou a falar sobre os planos para o futuro e reconheceu as dúvidas colocadas sobre ele. Aos 37 anos, o camisa 9 teve um início complicado no Flu nesta temporada, com problemas físicos, mas se recuperou e vem sendo importante na reta final do Brasileirão.

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- Acho que o brasileiro entende muito de futebol. Ele olhar que o Fred já está com 37 anos, eles têm que analisar assim mesmo, com dúvida. Mas até nisso eu notei carinho. Eu também, de fora, sem conhecer o Nenê, cara que a gente não cansa de exaltar pela temporada e postura. Eu nunca tinha trabalhado com ele, a gente tem o hábito de desconfiar. O bacana dessa situação é que não temos a mesma potência de anos atrás, mas temos a vontade de vencer maior, a gente vai se cuidando para manter o nível e ajudar. Pelo carinho, respeito e amor que tenho pela camisa do Fluminense, quero que nasçam rápido um monte de John Kennedy, de Samuel, porque eu vou parar logo ali. Quero um cara pra me puxar pra cima, onde eu possa ensinar algumas coisas pra eles.

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Fred tem contrato apenas até o dia do aniversário do Fluminense de 2022, em julho. O atacante admite que está próximo de pendurar as chuteiras e não deve renovar depois desse período, mas colocou uma condição que pode fazê-lo repensar os planos.

- Eu tenho contrato até o ano que vem e pretendo acabar meu ciclo como jogador aqui no Fluminense e nessa data mesmo. O futuro a Deus pertence. O planejamento familiar, profissional, eu também já estou com uma idade... Eu não vou conseguir fazer o que o Nenê está fazendo. Eu comecei a ser atleta há alguns anos, não consigo suportar. O pós-Fluminense vai ser o presente: John Kennedy, Samuel... Os moleques entram, fazem gols, jogam bem, crescem.

- João Neto, o moleque foi treinar, eu estava treinando à parte, e vi: ele chapou uma cruzada, outra no canto do goleiro, todas na bochecha do gol. Vi movimentação, já vi que o moleque é brabo. O futuro está aqui dentro, logo ali em Xerém. Jogadores de muita qualidade. E o tempo que eu fiquei fora, a gente teve Richarlison, veio o Ceifador, colocou a camisa 9 e foi o artilheiro do Brasil... Quem colocar essa camisa aqui, vai sair 70% na frente de todos os atacantes do Brasil, porque a camisa 9 do Fluminense faz gol sozinha.

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