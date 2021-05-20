Frank Rijkaard aparece na lista do Barça para suceder Koeman

O nome de Frank Rijkaard está na lista dos possíveis substitutos de Ronald Koeman para o cargo de técnico do Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O holandês foi o primeiro treinador da equipe catalã quando Joan Laporta assumir a presidência culé pela primeira vez em 2003.A decisão de demitir o atual comandante ainda não está tomada, mas o mandatário busca reunir o maior número de informações sobre outros profissionais que possam vir a ser contratados. Além do ex-técnico, o nome de Xavi é um dos mais cotados pela diretoria blaugrana.
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Rijkaard possui uma grande identificação com o Barça e é um nome querido pelos atletas. O holandês conquistou a Champions League na temporada 2005/2006, além de dois títulos da La Liga, dirigiu o time de Ronaldinho Gaúcho e promoveu Messi ao elenco profissional.
No entanto, o comandante não trabalha desde 2013 quando deixou a seleção da Arábia Saudita com apenas 10 partidas realizadas. Internamente, não acreditam que o treinador possa volta a área técnica culé apesar da passagem vitoriosa em seus cinco anos com o clube.