Frank Rijkaard aparece na lista do Barça para suceder Koeman

O nome de Frank Rijkaard está na lista dos possíveis substitutos de Ronald Koeman para o cargo de técnico do Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O holandês foi o primeiro treinador da equipe catalã quando Joan Laporta assumir a presidência culé pela primeira vez em 2003.A decisão de demitir o atual comandante ainda não está tomada, mas o mandatário busca reunir o maior número de informações sobre outros profissionais que possam vir a ser contratados. Além do ex-técnico, o nome de Xavi é um dos mais cotados pela diretoria blaugrana.