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futebol

Frank Rijkaard aparece na lista do Barça para suceder Koeman

Holandês foi o primeiro comandante da Era Joan Laporta e conquistou uma Champions League na temporada 2005/2006 com Ronaldinho Gaúcho na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 12:02

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 12:02

Crédito: AFP
O nome de Frank Rijkaard está na lista dos possíveis substitutos de Ronald Koeman para o cargo de técnico do Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O holandês foi o primeiro treinador da equipe catalã quando Joan Laporta assumir a presidência culé pela primeira vez em 2003.A decisão de demitir o atual comandante ainda não está tomada, mas o mandatário busca reunir o maior número de informações sobre outros profissionais que possam vir a ser contratados. Além do ex-técnico, o nome de Xavi é um dos mais cotados pela diretoria blaugrana.
> Veja a tabela da La Liga
Rijkaard possui uma grande identificação com o Barça e é um nome querido pelos atletas. O holandês conquistou a Champions League na temporada 2005/2006, além de dois títulos da La Liga, dirigiu o time de Ronaldinho Gaúcho e promoveu Messi ao elenco profissional.
No entanto, o comandante não trabalha desde 2013 quando deixou a seleção da Arábia Saudita com apenas 10 partidas realizadas. Internamente, não acreditam que o treinador possa volta a área técnica culé apesar da passagem vitoriosa em seus cinco anos com o clube.

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