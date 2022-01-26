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FPF divulga lista de inscritos do Corinthians no Paulistão com cinco vagas em aberto

Nomes como Cantillo, Roni, Jô e o recém-chegado Robson Bambu ainda não estão registrados e devem ocupar parte das lacunas...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 17:49
O Corinthians tem cinco espaços para inserir na lista principal de inscritos para o Campeonato Paulista. No documento publicado no site oficial da Federação Paulista de Futebol, o Timão registrou somente dois goleiros e 19 atletas de linha, sendo que o limite é de três atletas para o gol e 23 nas outras posições. Ainda também a lista B, onde jogadores nascidos até 2001, comprovadamente formados pela base corintiano e com pelo menos um ano de clube, que possui até aqui três jogadores: o goleiro Matheus Donelli, o meia Gabriel Pereira e o atacante Gustavo Mantuan, todos eles que figuram há algum tempo no time principal do Corinthians, mas no qual a diretoria alvinegra aproveitou a 'brecha' para dar espaço na primeira lista.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos​Diferentemente da relação inicial, a segunda não possui limitação de atletas nem limite de tempo para registro. Jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior e estão sendo observados pelo técnico Sylvinho ainda pode pintar na lista B deste Paulistão.
Entre os jogadores que figuram no elenco principal corintiano mas que ainda não foram registrados pelo clube no Estadual estão o goleiro Guilherme Castelani; o zagueiro recém-contratado Robson Bambu; os meias Cantillo, Roni e Ruan Oliveira; e o atacante Jô. Além desses, o goleiro Ivan está por detalhes de ser contratados. Com isso, são sete atletas disputando cinco vagas.
A tendência é que Castelani e Ruan Oliveira, que está machucado e não joga desde setembro de 2020, fiquem de fora.
Os demais ainda não foram registrados por motivos distintos: Bambu foi contratado recentemente e ainda aprimora a forma física, assim como Jô, que perdeu os primeiros dias de pré-temporada por ter sido contaminado pelo novo coronavírus. Cantillo está entregue a seleção colombiana e Roni se recupera de dores na coxa.
A data limite para inscrever atletas na lista A do Paulistão é o dia 25 de fevereiro.
Confira as listas A e B do Timão para o Campeonato Paulista:
Lista A
Goleiros: Carlos Miguel e CássioLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo Meias: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Giuliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Mosquito e Róger Guedes
Lista B
Goleiros: Matheus DonelliMeias: Gabriel PereiraAtacantes: Gustavo Mantuan
Crédito: TimãoestreounoPaulistãocomempateem0a0contraaFerroviária(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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