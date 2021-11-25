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FPF divulga datas e locais das finais do Paulista Feminino entre São Paulo e Corinthians; veja

Primeira partida será disputada no dia quatro de dezembro, às 16h, no Morumbi, enquanto jogo decisivo será na Arena Barueri, no dia oito de dezembro, às 21h...
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Publicado em 

25 nov 2021 às 13:53

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 13:53

A grande final do Campeonato Paulista Feminino entre São Paulo e Corinthians já tem datas, horários e locais definidos. A primeira partida acontecerá no dia quatro de dezembro, às 16h, no Morumbi, enquanto jogo decisivo será na Arena Barueri, no dia oito de dezembro, às 21h. O duelo de volta seria disputado inicialmente na Neo Química Arena. Entretanto, a FPF alterou a data da partida: foi remarcada para o dia 8 de dezembro, uma quarta-feira, às 21h00. Como o Corinthians já tinha compromissos comerciais no estádio nessa data, o local foi alterado.
O Corinthians emitiu uma nota no seu site falando sobre a mudança de local: “Todas as providências para a realização do jogo em sua data inicial, 4/12, já estavam tomadas. Com a alteração no calendário do campeonato, o Corinthians constatou não ser possível transferir para 8/12 a organização previamente estabelecida, uma vez que o estádio já tinha compromissos comerciais e contratuais firmados para esse dia”Campeão da Libertadores Feminina, o Corinthians busca o tricampeonato consecutivo do Paulistão. Já o São Paulo levantou o caneco pela última vez em 1999 e quer quebrar esse longo jejum. O Alvinegro eliminou a Ferroviária na semifinal, enquanto o Tricolor passou pelo Santos.
Crédito: FPFdefiniudataselocaisdagrandedecisãodoCampeonatoPaulistaFeminino(Foto:Reprodução/FPF

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