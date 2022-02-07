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futebol

FPF divulga áudios do VAR de pênalti defendido por João Paulo diante do Guarani

Árbitro Douglas Marques das Flores marcou invasão dupla na primeira cobrança...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 16:59
A Federação Paulista de Futebol divulgou os áudios do árbitro de vídeo no empate entre Santos e Guarani, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O gol do Peixe foi marcado por Eduardo Bauermann e Giovanni Augusto, em cobrança de pênalti, fez para o Guarani.O gol da equipe da casa saiu na segunda cobrança de pênalti. A primeira, defendida pelo goleiro João Paulo, foi anulada por invasão da área. O pênalti chegou a ser cancelado, mas após muita discussão o árbitro Douglas Marques das Flores mandou repetir por invasão dupla.
O jogo foi apitado por Douglas Marques das Flores, teve os assistentes Neuza Ines Back e Leonardo Tadeu Pedro. O VAR foi controlado por Marcio Henrique de Gois.Confira a conversa:
Douglas Marques das Flores: "Jogador do Guarani da um corte e é calçado. Pênalti sem cartão", disse o arbitro do jogo para o VAR.
VAR: "Ok, lance checado em lance normal. Houve sim (pênalti). O pênalti foi checado e só estamos checando o APP. Faz o o procedimento normal",.
Após o gol, uma confusão generalizada começou. Isso porque o goleiro João Paulo defendeu a cobrança, mas, no rebate, o Guarani marcou o gol.
VAR: "Douglas, o lance foi checado. No momento da cobrança, o número 97 invade a área do verde", disse o VAR.
Douglas Marques das Flores: "Então repete o pênalti, é isso?", disse o árbitro Douglas.
VAR: "O camisa 97 invada a área. Repete", respondeu.
A assistente de campo Neuza Ines Back, ainda sem entender, perguntou novamente o que teria que ser feito. O VAR responde:
VAR: "O camisa 97, o atacante invade", responde.
O árbitro Douglas, em seguida, confirma:
Douglas Marques das Flores: "Ah, foi o atacante. Então é tiro-livre indireto. Não repete não. Desculpa".
VAR: "É isso aí Douglas. O atacante companheiro invade no momento da cobrança".
Após isso, o árbitro comunica os jogadores de campo sobre sua decisão e começa uma confusão e pressão para cima do juiz e seus assistentes.
Douglas Marques das Flores: "Eu preciso saber se só o atacante invadiu".
VAR: "Eu já disse mas vou repetir. Só o atacante invade".
Novamente Douglas Marques das Flores explica para os jogadores de campo a sua decisão, mas é interrompido em seguida pelo VAR.
VAR: "Douglas, no momento da cobrança o camisa 97 invade e o número 10 do branco também invade. Invasão dupla. Precisa repetir a cobrança".
Douglas Marques das Flores, após essa informação, pediu para voltar a cobrança.
Crédito: SantoseGuaraniempataramem1a1nestedomingo,emCampinas(Foto:ThomazMarostegan/GuaraniFC

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