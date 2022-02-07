FPF divulga áudios do VAR de pênalti defendido por João Paulo diante do Guarani

A Federação Paulista de Futebol divulgou os áudios do árbitro de vídeo no empate entre Santos e Guarani, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O gol do Peixe foi marcado por Eduardo Bauermann e Giovanni Augusto, em cobrança de pênalti, fez para o Guarani.O gol da equipe da casa saiu na segunda cobrança de pênalti. A primeira, defendida pelo goleiro João Paulo, foi anulada por invasão da área. O pênalti chegou a ser cancelado, mas após muita discussão o árbitro Douglas Marques das Flores mandou repetir por invasão dupla.

O jogo foi apitado por Douglas Marques das Flores, teve os assistentes Neuza Ines Back e Leonardo Tadeu Pedro. O VAR foi controlado por Marcio Henrique de Gois.Confira a conversa:

Douglas Marques das Flores: "Jogador do Guarani da um corte e é calçado. Pênalti sem cartão", disse o arbitro do jogo para o VAR.

VAR: "Ok, lance checado em lance normal. Houve sim (pênalti). O pênalti foi checado e só estamos checando o APP. Faz o o procedimento normal",.

Após o gol, uma confusão generalizada começou. Isso porque o goleiro João Paulo defendeu a cobrança, mas, no rebate, o Guarani marcou o gol.

VAR: "Douglas, o lance foi checado. No momento da cobrança, o número 97 invade a área do verde", disse o VAR.

Douglas Marques das Flores: "Então repete o pênalti, é isso?", disse o árbitro Douglas.

VAR: "O camisa 97 invada a área. Repete", respondeu.

A assistente de campo Neuza Ines Back, ainda sem entender, perguntou novamente o que teria que ser feito. O VAR responde:

VAR: "O camisa 97, o atacante invade", responde.

O árbitro Douglas, em seguida, confirma:

Douglas Marques das Flores: "Ah, foi o atacante. Então é tiro-livre indireto. Não repete não. Desculpa".

VAR: "É isso aí Douglas. O atacante companheiro invade no momento da cobrança".

Após isso, o árbitro comunica os jogadores de campo sobre sua decisão e começa uma confusão e pressão para cima do juiz e seus assistentes.

Douglas Marques das Flores: "Eu preciso saber se só o atacante invadiu".

VAR: "Eu já disse mas vou repetir. Só o atacante invade".

Novamente Douglas Marques das Flores explica para os jogadores de campo a sua decisão, mas é interrompido em seguida pelo VAR.

VAR: "Douglas, no momento da cobrança o camisa 97 invade e o número 10 do branco também invade. Invasão dupla. Precisa repetir a cobrança".

Douglas Marques das Flores, após essa informação, pediu para voltar a cobrança.