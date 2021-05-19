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futebol

FPF divulga arbitragem para ida da final do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo

Flávio Rodrigues de Souza é quem vai comandar o primeiro confronto do Choque-Rei na decisão do estadual
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Publicado em 19 de Maio de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 07:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, na noite desta terça-feira (18), o trio de arbitragem para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo, que acontecerá nesta quinta-feira (20), às 22h, no Allianz Parque.
>> ATUAÇÕES: Zé Rafael e Scarpa são destaques do Palmeiras em derrota>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
O juiz será Flávio Rodrigues de Souza. O árbitro comandou o Dérbi realizado no último domingo (16), na vitória do Palmeiras contra o Corinthians, por 2 a 0. Ao todo, Flávio já apitou oito jogos no Allianz Parque, sendo seis vitórias do Alviverde no local e apenas dois empates.Os assistentes escalados para a decisão são Marcelo Carvalho Van Gasse e Anderson José de Moraes Coelho. O quarto árbitro será Salim Fende Chavez. José Claudio Rocha Filho é quem vai auxiliar na sala do VAR. Além dele, Marcelo Rogério será o analista de vídeo e o auxiliar de VAR será o Fabrício Porfirio de Moura. Por fim, Ednilson Corona ficará como observador do VAR e Paulo Rodrigo Soares de Oliveira será o quality manager.
A ida da final acontecerá nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O jogo de volta está marcado para domingo (23), às 16h, no estádio do Morumbi.

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