FPF define datas e horários das primeiras rodadas do Campeonato Paulista; saiba onde assistir

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada com datas, horários e transmissões das seis primeiras rodadas do Campeonato Paulista. O estadual será transmitido pela Record, HBO Max, Premiere e no Youtube.O jogo de abertura será no dia 23 de janeiro, um domingo, com o Palmeiras enfrentando o Novorizontino, às 16h, fora de casa, com transmissão da RecordTV.
A primeira rodada começa no dia 25 de janeiro, uma quarta-feira, data da estreia do Corinthians, que pega a Ferroviária, em casa, às 21h, com transmissão do Premiere. Já Santos e São Paulo estreiam no dia 26. O Peixe pega a Inter de Limeira, fora de casa, às 19h, com transmissão da HBO MAX. Enquanto isso, o São Paulo enfrenta o Guarani, fora de casa, às 21h30, com transmissão do YouTube e do Premiere.
VEJA OS SEIS PRIMEIROS JOGOS DOS QUATRO GRANDES NO PAULISTÃO
1ª rodadaCorinthians x Ferroviária - 25/01, às 21h - PremiereInter de Limeira x Santos - 26/01, às 19h - HBO MAXPalmeiras x Ponte Preta - 26/01, às 21h35 - RecordTV e PremiereGuarani x São Paulo - 27/01, às 21h30 - Youtube e Premiere
2ª rodadaSantos x Botafogo-SP - 29/01, às 11h - PremiereSão Bernardo x Palmeiras - 29/01, às 16h - HBO MAXSanto André x Corinthians - 30/01, às 11h - Youtube e PremiereSão Paulo x Ituano - 30/01, às 16h - RecordTV e Premiere
3ª rodada Palmeiras x Água Santa - 01/02, às 19h - YouTube e PremiereCorinthians x Santos - 02/02, às 21h35 - RecordTV e PremiereRed Bull Bragantino x São Paulo - 03/02, às 21h30 - HBO MAX
4ª rodadaGuarani x Santos - 06/02, às 16h - RecordTV e PremiereItuano x Corinthians - 06/02, às 18h30 - HBO MAXSão Paulo x Palmeiras - 10/03, às 21h30 - YouTube e Premiere
5ª rodadaSão Paulo x Santo André - 09/02, às 19h - Premiere Santos x São Bernardo - 10/02, às 19h - YouTube e PremiereCorinthians x Mirassol - 10/02, às 21h30 - HBO MAX
6ª rodadaSantos x Ituano - 13/02, às 16h - RecordTV e PremierePonte Preta x São Paulo - 13/02, às 18h30 - HBO MAXPalmeiras x Corinthians - 17/03, às 20h30 - YouTube e Premiere