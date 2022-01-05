  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • FPF define datas e horários das primeiras rodadas do Campeonato Paulista; saiba onde assistir
FPF define datas e horários das primeiras rodadas do Campeonato Paulista; saiba onde assistir

Palmeiras fará jogo de abertura contra o Novorizontino, fora de casa, no dia 23 de janeiro, às 16h, na Record...
LanceNet

05 jan 2022 às 15:57

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada com datas, horários e transmissões das seis primeiras rodadas do Campeonato Paulista. O estadual será transmitido pela Record, HBO Max, Premiere e no Youtube.O jogo de abertura será no dia 23 de janeiro, um domingo, com o Palmeiras enfrentando o Novorizontino, às 16h, fora de casa, com transmissão da RecordTV.
A primeira rodada começa no dia 25 de janeiro, uma quarta-feira, data da estreia do Corinthians, que pega a Ferroviária, em casa, às 21h, com transmissão do Premiere. Já Santos e São Paulo estreiam no dia 26. O Peixe pega a Inter de Limeira, fora de casa, às 19h, com transmissão da HBO MAX. Enquanto isso, o São Paulo enfrenta o Guarani, fora de casa, às 21h30, com transmissão do YouTube e do Premiere.
VEJA OS SEIS PRIMEIROS JOGOS DOS QUATRO GRANDES NO PAULISTÃO Jogo de abertura5ª rodada - Novorizontino x Palmeiras - 23/01, às 16h - RecordTV
1ª rodada​Corinthians x Ferroviária - 25/01, às 21h - PremiereInter de Limeira x Santos - 26/01, às 19h - HBO MAX​Palmeiras x Ponte Preta - 26/01, às 21h35 - RecordTV e PremiereGuarani x São Paulo - 27/01, às 21h30 - Youtube e Premiere
2ª rodadaSantos x Botafogo-SP - 29/01, às 11h - PremiereSão Bernardo x Palmeiras - 29/01, às 16h - HBO MAXSanto André x Corinthians - 30/01, às 11h - Youtube e Premiere​São Paulo x Ituano - 30/01, às 16h - RecordTV e Premiere
3ª rodada ​Palmeiras x Água Santa - 01/02, às 19h - YouTube e Premiere​Corinthians x Santos - 02/02, às 21h35 - RecordTV e Premiere​Red Bull Bragantino x São Paulo - 03/02, às 21h30 - HBO MAX
4ª rodada​Guarani x Santos - 06/02, às 16h - RecordTV e Premiere​Ituano x Corinthians - 06/02, às 18h30 - HBO MAX​São Paulo x Palmeiras - 10/03, às 21h30 - YouTube e Premiere
5ª rodadaNovorizontino x Palmeiras - 23/01, às 16h - RecordTV​São Paulo x Santo André - 09/02, às 19h - Premiere ​Santos x São Bernardo - 10/02, às 19h - YouTube e PremiereCorinthians x Mirassol - 10/02, às 21h30 - HBO MAX
6ª rodada​Santos x Ituano - 13/02, às 16h - RecordTV e PremierePonte Preta x São Paulo - 13/02, às 18h30 - HBO MAX​Palmeiras x Corinthians - 17/03, às 20h30 - YouTube e Premiere
