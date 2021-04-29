FPF confirma horário do jogo entre Santos e Red Bull Bragantino

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou o horário da partida entre Santos e Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista, na manhã desta quinta-feira. O Peixe vai até Bragança Paulista no sábado para enfrentar o Bragantino, às 20 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid. A partida terá transmissão no Sport TV.
A FPF adiou a confirmação do horário do jogo porque tinha a intenção de retornar com as partidas durante o dia. No entanto, o governador de São Paulo, João Dória Jr, prorrogou o toque de recolher no estado e os duelos pelo Paulista seguirão após às 20 horas.O Peixe vêm pressionado com quatro derrotas seguidas entre jogos do Paulistão e da Copa Libertadores. A classificação para o mata-mata do estadual está ameaçada. O Santos está na terceira colocação do grupo D com nove pontos, atrás do Mirassol com quatorze e Guarani com onze. Apenas os dois primeiros da chave avançam para as quartas.
A equipe do Bragança também vêm de derrota para o Emelec por 3 a 0, no Equador, pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Contudo, o Red Bull Bragantino está na liderança do grupo C, com 21 pontos.