FPF anuncia horários do Paulistão Feminino; Palestrinas estreiam em casa

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira (27) os horários do Paulistão Feminino 2021. Em busca do seu segundo título, as Palestrinas fazem seu primeiro jogo no dia 11 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no Allianz Parque.A principal novidade foi a confirmação que, assim como no Brasileirão A1, a equipe mandará seus jogos no Allianz Parque e não no Nelo Bracalente, em Vinhedo e sede do time. A entidade ainda não divulgou informações sobre a transmissão do estadual.