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FPF anuncia horários do Paulistão Feminino; Palestrinas estreiam em casa

Com a estreia marcada para o dia 11 de agosto, a equipe alviverde recebe o Taubaté no Allianz Parque, às 15h (horário de Brasília)...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 09:30
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira (27) os horários do Paulistão Feminino 2021. Em busca do seu segundo título, as Palestrinas fazem seu primeiro jogo no dia 11 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no Allianz Parque.A principal novidade foi a confirmação que, assim como no Brasileirão A1, a equipe mandará seus jogos no Allianz Parque e não no Nelo Bracalente, em Vinhedo e sede do time. A entidade ainda não divulgou informações sobre a transmissão do estadual.
Atualmente em período de treinos, o Palmeiras volta a campo apenas em agosto, quando tem a primeira partida do Paulistão Feminino – no dia 11, enfrenta o Taubaté, no Allianz Parque. Ainda sem data, também tem o confronto contra o Grêmio pelas quartas de final do Brasileirão A1.Confira todos os jogos do Palmeiras no Paulistão Feminino:
Palmeiras x Taubaté (11/08) – 15hPinda x Palmeiras (18/08) – 15hPalmeiras x Realidade Jovem (25/08) – 15hSantos x Palmeiras (01/09) – 17hPalmeiras x Portuguesa (08/09) – 15hPalmeiras x Corinthians (22/09) – 15hRed Bull Bragantino x Palmeiras (26/10) – 15hPalmeiras x São José (31/10) – 15hFerroviária x Palmeiras (03/11) – 17hPalmeiras x São Paulo (07/11) – 15hNacional x Palmeiras (10/11) – 15h

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