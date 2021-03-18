FPF adia rodada do fim de semana do Paulistão e esfria possibilidade de entrar na Justiça

Crédito: Divulgação/FPF

Na tarde dessa quinta-feira (18), a Federação Paulista de Futebol (FPF), os clubes da Série A1 do Paulistão, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente e comunicaram que a 5ª rodada do Campeonato Paulista foi adiada devido às novas restrições impostas pelo governo do estado, para conter o aumento de casos de Covid-19.

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A reunião contou com a participação do Dr. Rui Fragoso, do escritório Fragoso Advocacia, que apresentou uma estratégia de defesa caso o assunto seja levado à Justiça. No entanto, a FPF afastou momentaneamente essa possibilidade.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Em nota divulgada, a federação notificou que as novas datas da quinta rodada serão divulgadas posteriormente.

A FPF informou que permanecerá em contato com os órgãos estaduais para tentar viabilizar a 6ª e 7ª rodada da competição, que estão previstas para acontecer ainda na Fase Emergencial. Por fim, a Federação Paulista de Futebol repassou que uma nova reunião deve acontecer na próxima segunda-feira (22), às 10h, com os clubes.

"A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi – Série A1, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente nesta quinta-feira. Deste encontro, a FPF, os clubes e os Sindicatos decidiram que:

- Após diversas tratativas com governos estaduais, municipais, CBF e federações, a rodada 5 do Paulistão Sicredi está suspensa e não acontecerá neste final de semana. As novas datas serão divulgadas oportunamente;

- O Dr. Rui Fragoso, do escritório Fragoso Advocacia, apresentou para avaliação de todos os clubes o conceito de judicialização do caso. Embora tenham argumentos jurídicos e científicos que sustentem a segurança do Protocolo de Saúde do futebol, FPF e clubes decidiram por não ingressar neste momento com Mandado de Segurança;

- Para as demais rodadas deste período da Fase Emergencial, a FPF permanece em contato com autoridades estaduais, municipais, federações e CBF para tentar viabilizar a realização dos jogos da próxima semana;