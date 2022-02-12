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Fotógrafo do L! relata momentos de terror durante briga entre torcida do Palmeiras no Allianz Parque

Torcedor morreu após ser baleado durante confronto após derrota no Mundial...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 20:05
O fotógrafo do LANCE!, Anderson Martins, acompanhou presencialmente o início da briga generalizada entre torcedores do Palmeiras nas cercanias do Allianz Parque, após derrota por 2 a 1 para o Chelsea neste sábado (12), pelo Mundial de Clubes. - Alguns torcedores começaram a encanar com a gente, que não era para tirar foto ou gravar. Com isso se juntamos na porta da sede do Palmeiras e pedimos para entrar, mas os seguranças não deixaram. E os caras xingando. Até a polícia pediu para deixar a gente entrar falando que não ia conseguir dar conta.
Segundo Martins, em determinado momento o portão principal de entrada do clube social do Verdão abriu para a saída de um carro.
GALERIA > Confira imagens da batalha ocorridas nos arredores da casa palmeirense
- Foi quando invadimos. Foi uma confusão. Os seguranças agarraram a gente. A torcida rompeu o cordão de isolamento da PM e só conseguimos ir embora quando a Tropa de Choque da polícia chegou.
O motoboy Dante Luis, 35durante as confusões ocorridas nesta tarde em frente do estádio palmeirense.
Segundo a Polícia Militar, o atirador foi preso em flagrante. Ele ainda não teve a identidade revelada, mas trata-se de um agente penitenciário. Imagens da TV Bandeirantes mostram um homem negro de camiseta verde com uma pistola em mãos atirando em meio à multidão na Rua Palestra Itália enquanto tentava correr de torcedores.
O homem baleado foi o detalhe final de uma série de confusões generalizadas registradas com a derrota do Verdão no jogo. Segundo a PM, há torcedores feridos após serem atingidos por barras de ferro. Profissionais da imprensa tiveram que se esconder dentro do clube para não serem agredidos.
O Batalhão de Choque está no local tentando dispensar a multidão. Imagens mostram grupos de torcedores arrebentando grades para tentar agredir os policiais. Não há informações de mais detidos por enquanto.
Ao LANCE!, o serviço de atendimento de ambulâncias confirmou que mais de 12 veículos socorristas foram encaminhados para o local.

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