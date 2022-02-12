Fotógrafo do L! relata momentos de terror durante briga entre torcida do Palmeiras no Allianz Parque

O fotógrafo do LANCE!, Anderson Martins, acompanhou presencialmente o início da briga generalizada entre torcedores do Palmeiras nas cercanias do Allianz Parque, após derrota por 2 a 1 para o Chelsea neste sábado (12), pelo Mundial de Clubes. - Alguns torcedores começaram a encanar com a gente, que não era para tirar foto ou gravar. Com isso se juntamos na porta da sede do Palmeiras e pedimos para entrar, mas os seguranças não deixaram. E os caras xingando. Até a polícia pediu para deixar a gente entrar falando que não ia conseguir dar conta.

Segundo Martins, em determinado momento o portão principal de entrada do clube social do Verdão abriu para a saída de um carro.

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- Foi quando invadimos. Foi uma confusão. Os seguranças agarraram a gente. A torcida rompeu o cordão de isolamento da PM e só conseguimos ir embora quando a Tropa de Choque da polícia chegou.

O motoboy Dante Luis, 35durante as confusões ocorridas nesta tarde em frente do estádio palmeirense.

Segundo a Polícia Militar, o atirador foi preso em flagrante. Ele ainda não teve a identidade revelada, mas trata-se de um agente penitenciário. Imagens da TV Bandeirantes mostram um homem negro de camiseta verde com uma pistola em mãos atirando em meio à multidão na Rua Palestra Itália enquanto tentava correr de torcedores.

O homem baleado foi o detalhe final de uma série de confusões generalizadas registradas com a derrota do Verdão no jogo. Segundo a PM, há torcedores feridos após serem atingidos por barras de ferro. Profissionais da imprensa tiveram que se esconder dentro do clube para não serem agredidos.

O Batalhão de Choque está no local tentando dispensar a multidão. Imagens mostram grupos de torcedores arrebentando grades para tentar agredir os policiais. Não há informações de mais detidos por enquanto.