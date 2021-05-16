Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Foto da nova camisa 2 do Fluminense 'vaza' nas redes sociais antes do lançamento do uniforme
futebol

Foto da nova camisa 2 do Fluminense 'vaza' nas redes sociais antes do lançamento do uniforme

Site 'NetFlu' confirma que modelo divulgado neste domingo será o oficial do clube. A camisa branca e cinza traz detalhes tricolores e começa a ser vendido já nesta quinta...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 15:54
Crédito: Reprodução
O torcedor do Fluminense descobriu neste domingo, antecipadamente, como será a nova camisa número 2 da equipe. O modelo feito pela Umbro "vazou" nas redes sociais antes de ser apresentado oficialmente. A informação de que se trata da nova vestimenta foi confirmada pelo site NetFlu junto ao Conselho Deliberativo do clube. Os uniformes de jogo começam a ser vendidos nesta quinta-feira. O uniforme número 1 foi divulgado há três dias.
A camisa branca e cinza estampa detalhes em tricolor tanto na gola quanto nas suas mangas. Também há uma homenagem do Fluminense ao título carioca de 1906, na primeira edição do Campeonato Carioca, que completa 115 anos em 2021. A homenagem é feita com dois selos: um está localizado na parte interna da gola e outro na barra da camisa. Os desenhos contêm as cores do Tricolor das Laranjeiras, um símbolo minimalista do escudo e as datas celebradas.
O canto inferior direito da camisa ainda trará o desenho da Taça Colombo, o troféu do campeonato, conquistado há 115 anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados