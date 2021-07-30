Foto com Nenê, características e amigos no elenco: Nonato é apresentado pelo Fluminense

Crédito: Reprodução/FluTV

Nonato chegou ao Fluminense. Anunciado oficialmente na manhã desta sexta-feira, o jogador ja treinou com o restante do grupo e aguarda ser regularizado para estrear na próxima partida do Campeonato Brasileiro. Em vídeo de apresentação feito pelo clube, o meio-campista apresentou suas características de jogo aos torcedores. Veja aqui um raio-x completo. Ele assina contrato até o fim de 2022.

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- Minhas características são a intensidade, gosto de atacar, mas também marco, o passe, visão de jogo. Espero que possa complementar com as qualidades dos meus companheiros porque vim para ajudar e buscar grandes coisas neste ano - afirmou o jogador.

O jogador de 23 anos ainda relembrou uma foto que tirou ao lado de Nenê em uma partida beneficente organizada pelo jogador. Nonato afirmou que vê o camisa 77 como referência e exaltou a mescla entre os garotos e os mais velhos no Fluminense.

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​- Para um grupo é benéfica a mistura entre mais jovens e mais experientes. Os mais novos tentando aprender e os mais velhos que também aprendem. É importante. São caras que eu vi pela TV e admiro muito, multicampeões, respeitados lá fora, diversos torneios até com Seleção. Poder dividir vestiário com eles é ótimo. Ninguém deve saber, nem o próprio Nenê deve lembrar, eu devia ter uns 12 ou 13 anos e acabei em um jogo festivo dele em Jundiaí (SP) pedindo para tirar foto com os jogadores e tirei foto com ele. Estar do lado de um cara que é ídolo de tanta gente, inclusive meu, é gratificante - disse.Ex-Internacional, Nonato também falou sobre os amigos que já tem no elenco do Tricolor. O jogador poderá atuar caso o Fluminense avance na Copa do Brasil, mas não pode mais ser inscrito na Libertadores. Jogar pelo Internacional na fase de grupos não o impediria de entrar na lista do Flu, mas o volante chegou a ser relacionado nas oitavas e ficou no banco diante do Olímpia. A assessoria do time carioca confirmou a informação.

- Aqui no Flu todos me receberam muito bem. Já esperava isso, tenho amigos que estão aqui, como o Abel Hernández e o Lucca, o próprio David Braz que eu já conhecia. Me disseram que o grupo era muito acolhedor, uma família bem unida. Cheguei e consegui ver muito disso. Estou muito animado para esta sequência para ajudar meus companheiros - comentou o jogador.