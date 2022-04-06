Forte no ataque e bom jogo contra a França: quem é Niko Hämäläinen, o finlandês que está vindo ao Botafogo

O próximo reforço do Botafogo tem tudo para ser Niko Hämäläinen. Não seria loucura dizer que é um nome completamente desconhecido do público brasileiro: é um lateral-esquerdo de 25 anos que nasceu nos Estados Unidos e atua pela seleção da Finlândia.+ Sem clima no Internacional, Victor Cuesta pode reencontrar bom futebol em mudança de ares para o Botafogo

Exames médicos separam a assinatura do contrato de empréstimo, que durará inicialmente até julho e poderá ser renovado por mais tempo caso ele agrade. O defensor é esperado no Rio de Janeiro já nesta semana para se apresentar ao Alvinegro. Já há um acordo com o Queens Park Rangers-ING, clube de Hämäläinen.

Mas quem é o lateral? A posição era uma das que o Botafogo mais procurava no mercado e o defensor chega, inicialmente, para suprir essa lacuna. Rich Nelson, jornalista e dono da página "Escape To Suomi", que acompanha o futebol finlandês desde 2012, contou ao LANCE! sobre o jogador.

– Ele é melhor indo ao ataque, é rápido e gosta de cruza. É melhor atuando como ala, pode ter alguns problemas atuando em linha de quatro defensores. Ele foi chamado de última hora para a Euro 2020. Ele foi bem no empréstimo no Kilmarnock na Escócia, não sei bem como está no momento no QPR mas é um jogador sólido. Ele está atrás do Jere Uronen na seleção. As pessoas ficaram felizes porque ele escolheu a Finlândia ao invés dos Estados Unidos porque ele sempre jogou muito bem na seleção sub-21. Ele precisa de tempo de jogo, tem um jogador muito bom ali que precisa de confiança - analisou.Se confirmado, Hämäläinen será o primeiro finlandês da história do Botafogo. Não é uma nacionalidade comum em solos tupiniquins, é verdade. O defensor chega para adicionar força no ataque, algo já comum nos laterais que já estão no elenco do Alvinegro.

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– Me pegou de surpresa. Não é comum ver um finlandês jogar na América do Sul, mas isso pode ter a ver com a passagem dele no LA Galaxy e ter atuado nas categorias de base dos Estados Unidos, além de nunca ter jogado na Finlândia. Desde que foi deixado de lado pelo QPR ele está desesperado por uma mudança e, com 25 anos, é um tempo ruim para estar numa posição como essa. Vai ser uma boa experiência se tudo der certo - completou Rich.

Hämäläinen não entra em campo desde o dia 11 de novembro, quando a Finlândia perdeu de 2 a 0 para a França pelas Eliminatórias. Apesar da derrota, o lateral-esquerdo foi um dos que se "salvou": mesmo diante de Mbappé e cia, ele não sofreu dribles, contribuiu com uma interceptação, um corte e teve 73% de acerto nos passes. A atuação até foi elogiada por John Textor.