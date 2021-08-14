Fortaleza x Santos: Prováveis escalações, desfaques e onde assistir

Ainda sem o atacante Marinho, o Santos enfrenta o Fortaleza neste domingo, às 18h15min, na Arena Castelão, no Ceará, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa apenas a oitava colocação, com 20 pontos, enquanto o time da casa começou a rodada na terceira colocação, com 30 pontos.Apesar de ter um confronto decisivo contra o Libertad na próxima quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz não vai poupar jogadores na partida deste domingo. O Peixe deve ir a campo com o mesmo time que venceu os paraguaios por 2 a 1 na partida de ida, na Vila Belmiro.
O Fortaleza atravessa grande momento e pode igualar o número de vitórias que teve em todo Brasileiro de 2020. Uma das apostas do técnico Juan Pablo Vojvoda é justamente um ex-Menino da Vila, o meia-atacante Lucas Crispim.FICHA TÉCNICAFORTALEZA X SANTOS
Data e hora: 15 de agosto de 2021, às 18h15 (Horário de Brasília)Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: André Luis de Freitas Castro (GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha
Como e onde assistir: TNT Sports, Premiere e Tempo Real do L! (com Voz do Esporte)
FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Jussa, Ederson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda
SANTOS: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Marcos Guilherme, Gabriel Pirani e Lucas Braga. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Marinho, Jobson e Sandry