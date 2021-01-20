Fortaleza x Santos: prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Crédito: Divulgação/Santos

Em duelo entre as duas pontas na tabela, Fortaleza e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Bahia sobre o Athletico-PR e o Peixe, apesar de estar na final da Copa Libertadores, ainda acredita na conquista de uma vaga no G6 do Brasileirão.Fortaleza luta contra jejum

Na 17ª colocação, com 32 pontos, o Fortaleza não vence há oito partidas. Na véspera do jogo, o elenco ganhou o apoio dos torcedores, que foram com bandeiras ao Pici para dar força aos jogadores.O técnico Enderson Moreira tem força máxima para o confronto contra o Peixe. Uma das apostas do Fortaleza é na lei do ex, com o atacante Wellington Paulista, que teve passagem pelo Santos em 2006.

Santos de olho na Copa Libertadores

De olho na final da Copa Libertadores, dia 30, diante do Palmeiras, o técnico Cuca vai poupar alguns jogadores no duelo desta quinta. Jogadores como Lucas Veríssimo, Marinho, Soteldo e Kaio Jorge nem viajaram para o Ceará.Os titulares que devem jogar são o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, revelado pelo rival do Fortaleza, o Ceará, e o atacante Lucas Braga. O garoto Wellington Tim pode fazer seu primeiro jogo pelo clube.

FICHA TÉCNICAFORTALEZA X SANTOSLocal: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e Horário: 21 de janeiro de 2021 (quinta-feira), às 19hÁrbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MGJ)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Sidimar dos Santos Meurer (MG)VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Onde acompanhar: TNT (exceto Estado do Ceará), Premiere, TR do LANCE! e em áudio pela parceria LANCE!/Voz do Esporte