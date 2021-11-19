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Fortaleza x Palmeiras: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, desfalques e as prováveis escalações

Confira todas as informações sobre a partida pela 34ª rodada da competição nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 19:28

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 19:28

Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste sábado (20), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.Saiba o time de coração de narradores, apresentadores e comentaristas do jornalismo esportivo
Na terceira colocação do Brasileirão com 58 pontos, o Verdão vem de uma derrota para o São Paulo por 2 a 0, no Allianz Parque. Já o Leão do Pici, ocupa a 6ª posição com 49 pontos e, na última rodada, foi goleado pelo rival Ceará por 4 a 0, na Arena Castelão.
O técnico Juan Pablo Vojvoda terá desfalques importantes para o duelo contra o Verdão na Arena Castelão. O meia Lucas Lima, que volta após suspensão pelo terceiro cartão amarelo, pertence ao Palmeiras e não pode ir a campo por cláusula contratual.Já Lucas Crispim e David seguem se recuperando de lesão no adutor da coxa esquerda e de edema em músculo posterior coxa direita, respectivamente.
Desfalques na derrota contra o São Paulo na última quarta-feira (17), o técnico Abel Ferreira terá retornos importantes para o confronto em Fortaleza pelo Brasileirão. Dudu, Deyverson e Felipe Melo, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam à equipe e podem ser as novidades.
Gustavo Gómez e Piquerez, que serviram as suas seleções nacionais do Paraguai e Uruguai, respectivamente, treinaram sem limitações com os companheiros e devem ser relacionados para a partida.
Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Fortaleza x Palmeiras
Data: 20 de Novembro de 2021, sábado;Horário: 19h (de Brasília);Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE; Árbitro: Ramon Abatti Abel - SCAssistentes: Éder Alexandre - SC e Thiaggo Americano Labes - SCVAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia - RJ, Lilian da Silva Fernandes Bruno - RJ e Paulo Jorge Alves - RJ
Transmissão:– TNT Sports (TV por assinatura); Estádio TNT Sports e HBO MAX (aplicativos de streaming); – Premiere (pay-per-view para todo o Brasil).
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Bruno Melo; Robson e Depietri. Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Desfalques: Lucas Lima (questão contratual com o Palmeiras), Lucas Crispim (lesão muscular no adutor da coxa esquerda) e David (edema em músculo posterior coxa direita). Suspensos: Ninguém; Pendurados: Igor Torres, Ronald, Wellington Paulista, Matheus Vargas, Matheus Jussa e Romarinho;Voltam de suspensão: Lucas Lima.
PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Dudu; Rony. Técnico: Abel Ferreira.
Desfalques: Ninguém; Suspensos: Ninguém; Pendurados: Weverton, Luan, Rony, Gustavo Scarpa, Kuscevic, Deyverson, Abel Ferreira (técnico), Vitor Castanheira (auxiliar técnico) e João Martins (auxiliar técnico);Voltam de suspensão: Deyverson, Dudu e Felipe Melo.
Crédito: PalmeirasdeveircomforçamáximaparaapartidacontraoFortalezaforadecasa(Foto:CesarGreco

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