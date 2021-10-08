Fortaleza x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Na noite deste sábado, Flamengo e Fortaleza medem forças na Arena Castelão, às 19h, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca um encontro entre duas equipes que brigam diretamente pelo título. Ambas estão no G4 com 39 pontos conquistados, mas o Rubro-Negro tem três jogos a menos do que o Leão do Pici.> Fla acertou a renovação da Geração 85; veja a situação contratual do elencoO time cearense vinha de um momento ruim no Brasileirão, mas venceu o Fluminense no Maracanã na última rodada e vem animado para o confronto deste sábado. O desfalque será Marcelo Benevenuto, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Tricolor.