Fortaleza x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Na noite deste sábado, Flamengo e Fortaleza medem forças na Arena Castelão, às 19h, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca um encontro entre duas equipes que brigam diretamente pelo título. Ambas estão no G4 com 39 pontos conquistados, mas o Rubro-Negro tem três jogos a menos do que o Leão do Pici.> Fla acertou a renovação da Geração 85; veja a situação contratual do elencoO time cearense vinha de um momento ruim no Brasileirão, mas venceu o Fluminense no Maracanã na última rodada e vem animado para o confronto deste sábado. O desfalque será Marcelo Benevenuto, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Tricolor.
Já os cariocas devem contar com os retornos de Diego Alves e Filipe Luís para o confronto. O goleiro apresentou um quadro gripal antes da partida contra o Red Bull Bragantino e virou desfalque de última hora na rodada passada. Já o lateral foi preservado, mas estará de volta contra o Fortaleza.FICHA TÉCNICAFortaleza x Flamengo
Data e horário: 09/10/2021, às 19hLocal: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA-MG)Quarto árbitro :Luiz César de Oliveira Magalhães (CE) VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG)Onde assistir: Premiere e tempo real pelo LANCE!
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PROVÁVEIS TIMES
FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)Felipe Alves; Tinga, Jackson e Titi; Felipe, Ederson, Yago Pikachu, Lucas Crispim e Lucas Lima; David e Robson.
Suspenso: Marcelo BenevenutoPendurados: Titi, Igor Torres, Robson, Matheus Vargas, Matheus Jussa, Ronald e Felipe AlvesFora: -
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.
Suspenso: -Pendurados: Bruno Henrique, Diego, VitinhoFora: Arrascaeta, David Luiz, Diego, Everton Ribeiro, Gabigol e Isla