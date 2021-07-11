Fortaleza x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Ag. Corinthians

Após vencer a Chapecoense por 1 a 0 na última quinta-feira (8), fora de casa, interrompendo uma sequência de três empates consecutivos, o Corinthians seguirá atando como visitante. Neste domingo (11), às 20h30, o Timão encara o Fortaleza, no estádio do Castelão, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O Leão do Pici vem de uma vitória por goleada, na última quarta-feira (7), quando bateu por 4 a 0 o América-MG. A equipe cearense perdeu apenas uma das últimas quarto partidas e ocupa a quinta colocação do Brasileirão.

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FORTALEZA X CORINTHIANS

Local: Castelão, Fortaleza (CE)Data e Horário: 11 de julho de 2021, às 20h30Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)Onde acompanhar: Premiere, em tempo real LANCE! e em áudio na parceria LANCE!Voz do Esporte

FORTALEZA​Felipe Alves; Quinteros, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques: Ederson (força contratual); Jussa (lesão no ombro direito); Wellington Paulista (edema na panturrilha direita).

Pendurados: Felipe Alves, Tite, Ronaldo, Felipe e David.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo (Xavier ou Roni) e Vitinho; Gustavo Mosquito e Mateus Vital; Jô. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Ruan Oliveira, Mantual e Léo Natel (transição física).