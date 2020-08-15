Fortaleza x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Em meio à euforia com a chegada do astro Salomon Kalou ao Rio de Janeiro, o Botafogo tem um desafio intenso na luta por sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 19h30, em jogo válido pela terceira rodada, a equipe de Paulo Autuori encara na Arena Castelão um Fortaleza pressionado.
O Glorioso (que tem um jogo a menos, devido ao adiamento do duelo com o Bahia) conta com um retorno importante no setor ofensivo. Recuperado de dores musculares, o ponta Luiz Fernando viajou com o restante do elenco para a capital cearense, foi bem nos treinamentos e deve ser titular no lugar de Rhuan. Já Matheus Babi continuará a ser a esperança de gols alvinegra.
Por mais que já estejam recuperados de Covid-19, o atacante Pedro Raul e o meia Cícero seguem de fora do elenco.
O Fortaleza entra em campo ávido por reação. Depois de amargar duas derrotas no seu início de caminhada do Brasileiro, o Tricolor do Pici contará com a volta de Quintero (que foi expulso no revés para o Athletico-PR, na primeira rodada) para formar a zaga com Paulão. A confiança continua a passar pelos pés de Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista.
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA x BOTAFOGO
Data-Hora: 16-08-20 - 19h30Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde ver: Tempo real do LANCE! e Premiere
FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão, Bruno Melo; Juninho, Felipe e David; Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni
Suspensos: -Pendurados: -Volta de suspensão: Quintero (Vermelho Direto)Lesionado: Michel
BOTAFOGO: Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Luiz Fernando, Luis Henrique e Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori
Suspensos: -Pendurados: -Voltam de suspensão: -Lesionados: Marcinho e Lucas Barros
Palpites: na redação do LANCE!, 50% apostaram que haverá um empate, enquanto 30% apostaram na vitória do Botafogo e outros 20% afirmaram que o Fortaleza levará a melhor.