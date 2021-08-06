Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza tenta quebrar marca negativa no Allianz Parque

Leão visitou a casa do Palmeiras em duas oportunidades e saiu derrotado em ambas...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 19:00
Crédito: Fortaleza perdeu os dois jogos no Allianz Parque (Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress
O Fortaleza volta a campo neste fim de semana e a equipe de Pablo Vojvoda terá um desafio daqueles, já que o adversário é o Palmeiras, no Allianz Parque.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Líder do Brasileirão, o Alviverde atravessa uma fase positiva na temporada e promete dar trabalho ao Leão do Pici.
Fora de casa, o Fortaleza vai tentar impor o seu ritmo de jogo e tentar acabar com a invencibilidade do Palmeiras, que dura 10 partidas.
Allianz Parque
Além de tentar segurar o líder, o Leão terá pela frente a oportunidade de quebrar um tabu de nunca ter marcado um gol na casa nova do Palmeiras. Nos dois confrontos até o momento, a equipe foi superada (4 x 0 e 3 x 0).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados