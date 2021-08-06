Fortaleza tenta quebrar marca negativa no Allianz Parque

Crédito: Fortaleza perdeu os dois jogos no Allianz Parque (Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress

O Fortaleza volta a campo neste fim de semana e a equipe de Pablo Vojvoda terá um desafio daqueles, já que o adversário é o Palmeiras, no Allianz Parque.

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Líder do Brasileirão, o Alviverde atravessa uma fase positiva na temporada e promete dar trabalho ao Leão do Pici.

Fora de casa, o Fortaleza vai tentar impor o seu ritmo de jogo e tentar acabar com a invencibilidade do Palmeiras, que dura 10 partidas.

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