Fortaleza não topou oferta do Internacional por David

O Internacional continua de olho no mercado de transferências e tenta costurar a chegada do atacante David, atualmente no Fortaleza.

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De acordo com o ge e confirmado pela reportagem, o Inter procurou o Tricolor e colocou na mesa uma proposta. O Leão recusou.

O grande motivo é o valor oferecido, que foi considerado baixo pela diretoria gerida por Marcelo Paz.

Além da parte financeira, o projeto Libertadores da América dificulta qualquer saída do elenco do Fortaleza nos próximos meses.

Outro ponto que também emperrou a negociação é o técnico Pablo Vojvoda, que conta com David e não quer perder para outro time brasileiro.