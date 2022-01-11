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futebol

Fortaleza não topou oferta do Internacional por David

Colorado tentou uma investida no atacante, mas o Leão fez jogo duro e segurou o atacante...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 19:51

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:51

O Internacional continua de olho no mercado de transferências e tenta costurar a chegada do atacante David, atualmente no Fortaleza.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o ge e confirmado pela reportagem, o Inter procurou o Tricolor e colocou na mesa uma proposta. O Leão recusou.
O grande motivo é o valor oferecido, que foi considerado baixo pela diretoria gerida por Marcelo Paz.
Além da parte financeira, o projeto Libertadores da América dificulta qualquer saída do elenco do Fortaleza nos próximos meses.
Outro ponto que também emperrou a negociação é o técnico Pablo Vojvoda, que conta com David e não quer perder para outro time brasileiro.
Crédito: (BrunoOliveira/Fortaleza

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