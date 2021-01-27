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Fortaleza confirma saída de Yuri César e valor que receberá pela venda do atacante do Flamengo

Atacante de 20 anos estava emprestado ao Fortaleza até fevereiro, mas foi negociado pelo Flamengo com o Shabab Al Ahli Club, dos Emirados Árabes Unidos...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:04

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 14:04
Crédito: Yuri César estava defendendo o Fortaleza desde março e teve boas atuações (F: Leonardo Moreira / Fortaleza
Com a venda de Yuri César, do Flamengo, acertada para o Shabab Al Ahli Club, dos Emirados Árabes, o Fortaleza confirmou a despedida do atacante, que estava emprestado ao clube cearense até o fim do Brasileirão, em fevereiro. Conforme o LANCE! havia noticiado, a diretoria do Leão também informou o valor que o clube receberá pela transferência do atleta: R$ 1 milhão e 150 mil.
O valor é refente a taxa de vitrine, e não precisaria ser paga caso a negociação acontecesse após o fim do empréstimo do atacante de 20 anos, formado nas divisões de base do Fla, que receberá cerca de R$ 31 milhões com a transação.> Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!Yuri César foi emprestado ao Fortaleza em março de 2020 e chegou ao clube sem custos. No Leão do Pici, onde foi comandado por Rogério Ceni, antes do treinador acertar com o Flamengo, em novembro, o atacante disputou 39 partidas e fez cinco gols. Seu retorno estava nos planos da direção da Gávea para a próxima temporada, caso não houvessem interessados em comprá-lo..

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