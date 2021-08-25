Fortaleza confirma a chegada do meia Lucas Lima

Crédito: Lucas Lima é do Fortaleza (Cesar Greco/Palmeiras

Agora é oficial. Na tarde desta quarta-feira, o Fortaleza confirmou a chegada de Lucas Lima, que estava no Palmeiras. O acordo é válido até o fim da temporada.

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De acordo com o presidente Marcelo Paz, Lucas Lima ficou impressionado com o futebol apresentado pelo Leão diante do Verdão.

‘É um jogador extremamente qualificado, tecnicamente indiscutível, e que está com muita fome de bola, ele quer jogar no Fortaleza. Conversou comigo e Vojvoda em São Paulo, pessoalmente. E tinha propostas, mas escolheu o Fortaleza. Disse que ficou impressionado com o jogo contra o Palmeiras na Série A, achou o time muito competitivo e intenso’, declarou o mandatário.

Recuperação

Acordado com o Fortaleza, Lucas Lima tem a esperança de voltar a apresentar o futebol que chamou a atenção do Brasil quando defendia as cores do Santos.