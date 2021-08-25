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futebol

Fortaleza confirma a chegada do meia Lucas Lima

Acordo com o ex-camisa 20 do Palmeiras vai até o término da temporada 2021...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 16:53
Crédito: Lucas Lima é do Fortaleza (Cesar Greco/Palmeiras
Agora é oficial. Na tarde desta quarta-feira, o Fortaleza confirmou a chegada de Lucas Lima, que estava no Palmeiras. O acordo é válido até o fim da temporada.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o presidente Marcelo Paz, Lucas Lima ficou impressionado com o futebol apresentado pelo Leão diante do Verdão.
‘É um jogador extremamente qualificado, tecnicamente indiscutível, e que está com muita fome de bola, ele quer jogar no Fortaleza. Conversou comigo e Vojvoda em São Paulo, pessoalmente. E tinha propostas, mas escolheu o Fortaleza. Disse que ficou impressionado com o jogo contra o Palmeiras na Série A, achou o time muito competitivo e intenso’, declarou o mandatário.
Recuperação
Acordado com o Fortaleza, Lucas Lima tem a esperança de voltar a apresentar o futebol que chamou a atenção do Brasil quando defendia as cores do Santos.
No Palmeiras, o atleta chegou cercado de desconfiança e nunca correspondeu dentro de campo. Apesar do futebol abaixo do esperado, ele participou dos títulos do Brasileirão-18, Paulistão-20, Copa do Brasil-20 e Libertadores-20.

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