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Fortaleza agradece Luccas Claro, do Fluminense, por preocupação com Pikachu após susto

Zagueiro do Flu se apressou em chamar o atendimento após choque entre Marcos Felipe e o jogador do time da casa; partida terminou empatada...

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 21:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jun 2021 às 21:54
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Um lance acabou dando um susto ainda no primeiro tempo do empate entre Fortaleza e Fluminense, por 1 a 1, na Arena Castelão. Em choque com o goleiro Marcos Felipe, Yago Pikachu acabou ficando sem ar e contou com a ajuda do zagueiro Luccas Claro para chamar os médicos ao campo mais rápido. Apesar da preocupação, o jogador retornou pouco depois e deu até a assistência para o gol de Robson.
No Twitter, o perfil oficial do Fortaleza fez uma postagem de agradecimento a Luccas Claro pelo cuidado com o adversário e mostrou o lance.

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