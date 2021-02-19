Formado em Xerém: goleiro celebra década na base do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C

A formação das categorias de base do Fluminense, em Xerém, são conhecidas internacionalmente. Mais um atleta em processo de amadurecimento no clube, o goleiro Álvaro Nobrega, nascido em Barra Mansa – cidade do interior do Rio de Janeiro, comemora uma década defendendo o tricolor carioca. Ele chegou ao clube em 2012, passou pelo futsal antes de chegar ao campo e conquistou 13 títulos nesse período. Álvaro chamou a atenção de olheiros durante uma competição pelo clube que treinava em sua cidade natal.

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No ano de 2019, o arqueiro foi titular no Carioca Sub-15. Nesta temporada, ele só chegou a ficar no banco de reservas em uma oportunidade, na decisão da Supercopa do Brasil, contra o São Paulo. Como fez 17 anos nos primeiros dias de 2021, o jogador ainda terá uma temporada inteira no Sub-17 para se desenvolver na categoria.

- Comecei a jogar futebol de campo aos 10 anos e passei três anos conciliando com o futsal. Há muita diferença no estilo de jogo, tinham jogos no campo que eu não encostava na bola, ao contrário do futsal que eu participava ativamente do jogo. No início também tomava muitos gols que hoje considero bobos, pelo tamanho maior das traves no campo, mas os fundamentos eram os mesmos do futsal e, com o passar do tempo, fui me adaptando e agora estou colhendo os frutos - avaliou o jovem.

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Dentre os principais títulos conquistados, Álvaro cita com orgulho a Copa Nike de 2019 pelo Sub-15 do Flu. O torneio foi realizado em São Paulo, no CT do Corinthians, reunindo as principais equipes do país. O jovem brilhou e defendeu pênaltis nas quartas de final diante do Atlético-MG, e nas semifinais contra o Internacional.- Estávamos bastante focados no campeonato, era o maior objetivo daquele ano pela magnitude que a competição representa para o futebol brasileiro sub-15. Felizmente pude contribuir bastante para o meu time fazendo bons jogos e defendendo pênaltis decisivos. Foi uma conquista que ficará guardada para sempre comigo - mencionou.

Durante o período no Fluminense, Álvaro já representou a equipe em competições da Itália e no Paraguai. Em 2020, a equipe voltaria à Europa, mas a viagem foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. Mesmo nesse período, o grupo da base realizou treinamentos online, assim como o profissional. Agora, o Sub-17 se prepara para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Carioca ainda não está confirmado.