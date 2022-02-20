Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Forças externas frustram planos do Corinthians em fechar rapidamente com Luis Castro
futebol

Forças externas frustram planos do Corinthians em fechar rapidamente com Luis Castro

Proposta corintiana pelo treinador portugues segue valendo, mas multa no Qatar e investida do Botafogo jogam contra o Timão, que tem pressa pra definir seu novo técnico...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 14:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 14:49
O Corinthians queria anunciar o português Luis Castro como novo treinador ainda neste fim de semana, mas tem sofrido força contrária por questões externas. A primeira é o Botafogo, que já havia apresentado uma proposta ao lusitano antes do Timão, mas se viu, a princípio, preterido, já que Castro acenou positivamente ao Timão.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Pessoas ligadas ao Glorioso entraram em contato com o treinador para tentar convencê-lo que o projeto corintiano era de alto risco, por conta da pressão no futebol paulista e a cobrança por resultados imediatos, que seria diferente no clube carioca que pensa em Luis Castro como profissional base para um processo de restruturação.
O segundo ponto que atrapalha o Timão é a multa rescisória de Castro com o Al-Duhail, do Qatar, equipe que ele dirige atualmente.
Primeiramente, havia um otimismo que a diretoria do clube catari se mostrasse aberta para uma rescisão amigável, já que a própria equipe já monitora nomes para substituir o seu atual treinador.
Depois, internamente até chegou a se cogitar que o próprio Corinthians assumisse o valor, que gira em torno de 1 a 1,2 mi de dólares (entre R$ na cotação atual, aproximadamente) para acelerar o processo. Mas o clube alvinegro só teria esse dinheiro caso entrasse algum investidor na jogada, podendo ser, inclusive, o Grupo Taunsa, que tem despontado como parceiro do Timão em grandes negócios, como a contratação do meia Paulinho. No entanto, no momento, a direção corintiana optou por recuar por essa opção.
Com isso, ainda que Corinthians e Luis Castro já estejam acertados verbalmente, com o projeto e bases salariais definidas, a negociação que avançou bastante na última semana acabou travando em alguns pontos justamente nos dias em que a cúpula alvinegra estimava estar anunciando o novo comandante do clube.
Caso o negócio com Castro não evolua, a tendência é que o Corinthians vire o canhão para Leonardo Jardim, outro técnico português, que recentemente deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita, e tem bom transito com representantes corintianos na Europa, que já, inclusive, levaram o nome do profissional para o 'núcleo duro' da direção corintiana.
Crédito: LuisCastroestáempregadodirigindooAl-Duhail,doQatar(Foto:Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados