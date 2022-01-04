Força na bola aérea, segurança e poderio ofensivo: conheça o zagueiro David Duarte, reforço do Fluminense

O Fluminense segue intenso no mercado e tem reforçado o time em diversos setores. Para a defesa, o Tricolor anunciou a contratação do zagueiro David Duarte, um dos destaques do Goiás nas últimas temporadas. Em uma posição que tem nomes como Nino, Luccas Claro, Manoel e David Braz, o defensor chega para somar e tem características que podem ser importantes para a equipe durante a temporada.O LANCE! conversou com o setorista Charlie Pereira, do Sistema Sagres, sobre a maneira como David Duarte atua e o que o torcedor do Fluminense pode esperar de seu novo reforço. Aos 26 anos, ele foi revelado pelo Esmeraldino em 2015 e desde então se consolidou como titular da equipe que confirmou o retorno à elite do futebol brasileiro em 2022.

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- A estreia do David Duarte pelo Goiás foi em uma final de Campeonato Estadual contra a Aparecidense, fora de casa. O time teve alguns problemas de lesões e suspensão e teve a possibilidade de improvisar laterais ou volantes. Mas o técnico Hélio dos Anjos apostou no David na época. Ele se saiu muito bem, ganhou todas as bolas aéreas e a partir disso foi ganhando ainda mais oportunidades - relembrou o jornalista.

O defensor foi importante na campanha do Esmeraldino em dois acessos, sobretudo o do ano passado. De acordo com dados do "Footstats", ele foi o segundo jogador com mais rebatidas com 274 e o terceiro com mais passes certos da equipe goiana na Série B: 930.

- Ele participou de dois acessos do Goiás, em 2018 e 2021. E nas duas foi titular, sendo que em 2021 foi o grande nome do setor ao lado do goleiro Tadeu. Ele tem quatro títulos estaduais (2015,2016,2017 e 2018). É um zagueiro muito forte na bola aérea, tanto defensiva, como ofensiva. Marcando gols importantes em 2021, como no jogo contra o Coritiba quando estava 0 a 0, algo crucial na reta final da Série B - analisou.

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A principal característica de David Duarte é a jogada aérea devido à sua boa estatura (1,92). Na frente, não é diferente. Ele marcou três gols pelo Goiás na campanha de 2021 em 33 partidas disputadas. Foram nos duelos contra Vitória, CSA e Coritiba, todos de cabeça, se posicionando bem na área. Ele defendeu o alviverde em 190 jogos com 10 gols como profissional.

- Um bom rapaz, casado, tem filho, sempre muito responsável. É um zagueiro que também sai bem por baixo, consegue encostar bem ali nos meias. Em tese, não tem tanta velocidade pela construção física, a questão da altura, que dificulta. O Goiás lamentou muito a saída dele - afirmou o jornalista, e explicou o motivo da saída do zagueiro.

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- Foram as duas questões. O Fluminense ofereceu um contrato de quatro anos com uma questão salarial que o Goiás não poderia pagar. O Esmeraldino queria a permanência dele, tentou, mas na metade do ano passado ele assinou um pré-contrato com o Fluminense. A chance de crescer na carreira é muito maior e acho que ele pode ajudar o time na Libertadores, que já três bons zagueiros segundo a base do Brasileirão - finalizou.